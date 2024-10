Voormalig Feyenoorder Ondrej Lingr noemt beste speler van Ajax: ‘Valt me het meest op’

Met Ondrej Lingr heeft Slavia Praag een speler in huis die de kwaliteiten en zwakheden van Ajax kent. De 25-jarige middenvelder keerde deze zomer terug na een jaar bij Feyenoord te hebben gespeeld. Lingr vindt Brian Brobbey de beste speler in de Amsterdamse selectie.

Feyenoord en Lingr wonnen afgelopen seizoen verdeeld over twee wedstrijden met 0-10 (0-4 en 6-0) van Ajax. Voor de Tsjechisch international waren dat onvergetelijke wedstrijden, zo vertelde hij tijdens het persmoment in de Fortuna Arena. “Ik kan me beide wedstrijden nog goed herinneren. Ik was erbij tijdens de recordoverwinning van Feyenoord op Ajax.”

Toch denkt Lingr niet dat Slavia Praag een makkelijke avond tegemoet gaat. “Toen had Ajax nog problemen, die zijn inmiddels voorbij. Er is een nieuwe trainer en zitten weer in een flow. Donderdag wacht ons een andere wedstrijd, we moeten ons optimaal voorbereiden.

Wanneer Lingr wordt gevraagd naar de beste spelers van Ajax, hoeft hij niet lang na te denken. “Brobbey valt me het meest op bij Ajax. Hij is een van de beste spitsen van de Eredivisie. Ontzettend sterk, snel en lastig te bespelen in het strafschopgebied. We zullen hem extra goed in de gaten moeten houden.”

Trainer Jindrich Trpisovsky onthulde overigens al dat Lingr gaat spelen tegen Ajax. “Als ik trouw moet blijven aan onze traditie en een naam moet onthullen van de basiself, dan is dat Ondrej. Zeker gezien zijn geweldige statistieken tegen Ajax.”

Galasek

Ajax Showtime sprak in aanloop naar het duel in Praag met Tomas Galasek, die tussen 2000 en 2006 het shirt van de Amsterdammers droeg. De voormalig middenvelder geeft aan dat de situatie bij Ajax ook in Tsjechië onderwerp van gesprek is geweest. “Maar ze kunnen zich wel verheugen op wat Ajax nu laat zien en hoe ze er nu voorstaan.”

“Ze zijn benieuwd hoe Ajax nu speelt. In Tsjechië wordt Ajax nog altijd als 'het grote Ajax' gezien. Dat verandert niet in één seizoen. Er wordt naar Ajax als topclub gekeken”, aldus Galasek.