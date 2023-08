Voormalig Feyenoord-target Zakharyan gaat alsnog de Champions League in

Zaterdag, 12 augustus 2023 om 13:25 • Wessel Antes • Laatste update: 13:28

Arsen Zakharyan wordt speler van Real Sociedad, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano op Twitter. De Spanjaarden gaan de twintigjarige Rus voor 13 miljoen euro overnemen van Dinamo Moskou. Dat bedrag kan middels bonussen nog verder oplopen. Romano rept in zijn tweet over ‘meer dan vier clubs’ die deze zomer geïnteresseerd waren in Zakharyan, die nu dus aan de slag gaat in LaLiga. Feyenoord liet de interesse in de rechtspoot uiteindelijk varen vanwege de hoge vraagprijs en twijfels over het kopen van spelers van een Russische club.

Zakharyan werd deze zomer veelvuldig gelinkt aan Feyenoord. De zevenvoudig international van Rusland beschikt in Moskou over een aflopend contract en werd aangeboden in Rotterdam-Zuid. Feyenoord zag in Zakharyan de ideale opvolger van de naar Fenerbahçe vertrokken Sebastian Szymanski, maar pakte vanwege het exorbitante prijskaartje nooit door. Real Sociedad doet dat dus wel en gaat Zakharyan voor meerdere jaren binden.

De naam van Zakharyan viel deze zomer ook bij RC Strasbourg, dat in handen is van de eigenaar van Chelsea. In de media werd verwacht dat de middenvelder annex buitenspeler om die reden naar Frankrijk zou verkassen. Ook Lazio werd gelinkt aan Zakharyan, maar de Italianen gaven uiteindelijk de voorkeur aan de transfervrije Daichi Kamada. Zakharyan staat te boek als het grootste talent van Rusland. In 89 wedstrijden voor Dinamo was hij goed voor 19 doelpunten en 25 assists.

Donny van de Beek

Bij Real Sociedad gaat Zakharyan mogelijk samenspelen met Donny van de Beek. Volgens Mundo Deportivo wil de overbodige middenvelder van Manchester United dolgraag tekenen in San Sebastian. De gesprekken die nog lopen tussen alle partijen gaan over de hoogte van de huursom, de hoogte van de eventuele optie tot koop en het salaris van Van de Beek. Bij Real Sociedad moeten Zakharyan en Van de Beek de gestopte David Silva doen vergeten. Het Spaanse icoon stopte onlangs nadat bekend werd dat hij ernstig knieletsel heeft opgelopen. Real Sociedad hoopt ook Arsenal-linksback Kieran Tierney nog te strikken deze maand. De Spaanse club speelt voor het eerst in tien seizoenen weer in de Champions League.