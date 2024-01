Voormalig Feyenoord-aanvoerder Botteghin scoort schitterend tegen koploper

Eric Botteghin was zondag van grote waarde voor zijn club Ascoli. De 36-jarige ex-verdediger van onder meer Feyenoord schoot na een uur spelen schitterend raak tegen Parma. Genoeg voor een zege was het niet, daar Enrico Del Prato daarna de 1-1 eindstand op het bord zette.

Parma, de koploper van de Serie B, dacht een kleine tien minuten voor rust op voorsprong te komen. De treffer van Adrian Benedyczak werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Ascoli, dat op plek achttien strijdt tegen degradatie, bereikte de rust met een 0-0 stand.

Na een uur spelen kwamen de bezoekers op voorsprong. Botteghin ontving de bal in de zestien, nam de bal aan en werkte de bal met een dropkick in de kruising: 0-1. Tien minuten later moest Ascoli de gelijkmaker slikken via Enrico Del Prato, maar verder dan dat kwam Parma niet meer. Ook niet na de tweede gele en dus rode kaart voor Ascoli-verdediger Giuseppe Bellusci.

Botteghin maakte in de zomer van 2021 de overstap van Feyenoord naar Ascoli. De Braziliaan speelde tot op heden 88 duels voor Ascoli en wist 6 keer te scoren. Botteghin is uitgegroeid tot aanvoerder van zijn ploeg.

