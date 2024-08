Voormalig FC Barcelona-spits Martin Braithwaite is boos en wil LaLiga-club kopen

Martin Braithwaite denkt eraan om de nieuwe eigenaar van Espanyol te worden. Dat meldt Marca. De 33-jarige Deen vertrok deze zomer bij de club uit Barcelona, en dat ging niet zonder slag of stoot. Als wraak wil hij de club waar hij boos op is nu kopen.

Braithwaite kwam afgelopen seizoen uit voor Espanyol op het tweede niveau van Spanje. In 39 competitieduels scoorde hij liefst 22 keer, waardoor hij een groot aandeel had in de promotie terug naar LaLiga.

“Een jaar geleden deed de club mij een aanbod om te verlengen, maar het was een gebrek aan respect”, zei Braithwaite enkele maanden geleden, nadat de promotie zeker was.

“Laten we nu kijken of het bestuur wil dat ik hier verder ga, want uit het aanbod dat ik een jaar geleden kreeg, blijkt dat ze geen vertrouwen in me hebben.” Bovendien zou Espanyol vorig jaar een transfer van Braithwaite naar een hogere competitie hebben tegengehouden, waardoor hij ook niet werd opgenomen in de EK-selectie van Denemarken. Uiteindelijk kwamen club en speler er deze zomer opnieuw niet uit, en vertrok Braithwaite transfervrij naar Grêmio.

Braithwaite voetbalt nu dus in Brazilië, maar is zijn vertrek bij Espanyol nog zeker niet vergeten. Hij is boos op de huidige eigenaren, en wil dat ze daarom vertrekken bij de club.

Om dat te bereiken, is de voormalig spits van FC Barcelona aan het kijken naar de mogelijkheden om de club over te nemen. Braithwaite heeft namelijk een vermogen van honderden miljoenen euro’s.

De Deen is al eigenaar van een vastgoedbedrijf in de Verenigde Staten, een restaurant en een kledinglijn. Daar komt binnenkort mogelijk dus een voetbalclub bij.

