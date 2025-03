Voormalig doelman van Feyenoord verschijnt binnenkort in Ex on the Beach

Jaimy Kroesen (22) is binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van Ex on the Beach: Double Dutch. Om die reden kwam het voormalig talent van Feyenoord en sc Heerenveen eind 2024 plotseling niet meer opdagen bij tweededivisionist Excelsior Maassluis.

Na eerdere geruchten op meerdere juicekanalen bevestigen meerdere bronnen aan Voetbalzone dat Kroesen gaat deelnemen aan het spraakmakende televisieprogramma van MTV.

Kroesen stopte vorig jaar met profvoetbal, toen zijn contract bij Feyenoord in juli 2024 tot een einde kwam. In eerste instantie leek hij als veldspeler aan de slag te gaan bij zijn jeugdliefde VV Hellevoetsluis.

Uiteindelijk tekende Kroesen een contract bij Excelsior Maassluis. Bij de club uit de Tweede Divisie stond Kroesen dit seizoen vier keer onder de lat, tot hij plotseling spoorloos verdween.

Nu blijkt dat Kroesen in Colombia was voor opnames van Ex on the Beach. Op Instagram volgt hij al zijn oud-teamgenoten van Feyenoord en Heerenveen niet meer. Wel volgt hij mede-deelnemer Marc-Junior Dufour, die terugkeert in het programma dat vooral populair is onder jongeren.

Kroesen trainde in de afgelopen jaren meermaals mee onder Arne Slot bij Feyenoord. Tijdens de verloren halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Ajax (1-2) zat hij in 2023 zelfs op de bank in De Kuip.

Het is vooralsnog onbekend in welke aflevering Kroesen aanspoelt aan het strand in Colombia. In aflevering 1, die te zien is op 11 mei, zal hij vermoedelijk nog niet verschijnen. MTV presenteerde onlangs de eerste groep deelnemers van het nieuwe seizoen.