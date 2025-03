Voormalig Ajax-spits Mikautadze en Kvaratskhelia zetten bondscoach John van 't Schip compleet voor schut in de Nations League

Georgië heeft zich zondag op overtuigende wijze verzekerd van lijfsbehoud in de B-League van de Nations League. Na de 0-3 overwinning in Armenië was het team van bondscoach Willy Sagnol ook in eigen land veel te sterk voor de Armenen: 6-1. John van ‘t Schip kent zodoende een zeer slechte start als bondscoach van Armenië, dat actief blijft in de C-League.

Het stond vanaf de eerste minuut niet goed bij Armenië, dat al snel op achterstand kwam. Een schot van Otar Kiteishvili viel via het been van Varazdat Haroyan binnen: 1-0.

De score werd binnen een kwartier spelen verdubbeld door Georges Mikautadze. De voormalig Ajacied mocht in de zestien aannemen, kappen, draaien en in alle vrijheid de 2-0 binnenschieten.

In de 23ste en 27ste minuut werden de 3-0 en 4-0 al genoteerd na zeer knullige fouten van Solomon Udo en Styopa Mkrtchyan, die beiden op eigen helft zonder al te veel druk de bal zomaar inleverden bij de tegenstander. Doelpuntenmakers Giorgi Chakvetadze en Kiteishvili profiteerden op aangeven van respectievelijk Mikautadze en Khvicha Kvaratskhelia optimaal.

Ook de 5-0 was het gevolg van een blunder in de Armeense defensie. Ditmaal leverde Ugochukwu Iwu de bal zomaar in bij Mikautadze, die met een bekeken lobje zijn tweede van de middag aantekende.

In het tweede bedrijf nam Georgië de voet enigszins van het gaspedaal en kon Armenië zelfs een keer scoren. Enkele minuten na rust zorgde Edgar Sevikyan met een onvolmaakte omhaal van dichtbij voor de 5-1.

De eindstand werd bepaald door Kvaratskhelia. Anzor Mekvabishvili bediende de sterspeler met een steekbal in het zestienmetergebied, waarna hij op koelbloedige wijze voor de 6-1 zorgde.