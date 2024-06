Voormalig Ajax-spits brengt live op tv muzikale ode aan Romelu Lukaku

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Wesley Sonck, die viraal gaat met een live-optreden bij de Belgische zender Sporza.

Voorafgaand aan het EK-duel tussen België en Roemenië greep Sonck de microfoon en begonnen hij op de muziek van de Belgische popgroep Clouseau te zingen. De voormalig spits van Ajax brengt in het lied een ode aan Romelu Lukaku, die de afgelopen dagen behoorlijk bekritiseerd werd na zijn tegenvallende optreden tegen Slowakije. “Als wij in hem geloven, dan komt zijn talent naar boven”, zo zingt Sonck onder meer.

Ondertussen zingt Wesley Sonck op Belgische televisie Romelu Lukaku toe, op de klanken van Clouseau. #EURo2024 #belroe pic.twitter.com/PRmvmOVWmv — Dominique Pichel (@DominiquePichel) June 22, 2024

