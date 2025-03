Voormalig Ajax-speler en slachtoffer treffen schikking na slepende verkrachtingszaak

Aan de slepende zaak tussen Donny Warmerdam en een vermeend slachtoffer van verkrachting is na bijna drie jaar een einde gekomen, zo meldt Mike Verweij namens De Telegraaf. Het tweetal heeft gezamenlijk een schikking getroffen.

In april 2022 werd er officieel aangifte gedaan door de vrouw tegen Warmerdam, zo meldde Dennis Schouten toen tijdens een uitzending van Roddelpraat. De vrouw beweerde begin februari een half jaar daarvoor verkracht te zijn door de voormalig speler van Ajax, die inmiddels actief is bij De Graafschap.

“Een meisje heeft tegen mij gezegd dat ze een half jaar geleden op een feestje is verkracht door hem”, vertelde Schouten in 2022 in het programma.

“Ze heeft vandaag melding gedaan bij de politie en heeft ook een afspraak gemaakt om daadwerkelijk een aangifte te gaan doen.” Schouten vertelde dat het ging om een vrouw van negentien, met wie hij zelf een date heeft gehad.

Nu hebben Warmerdam en de vrouw gezamenlijk een verklaring afgelegd, die door De Telegraaf wordt gedeeld. “Naar aanleiding van de aangifte van verkrachting die tegen Donny Warmerdam is gedaan en de strafrechtelijke vervolging die hier op volgde, heeft Donny samen met het slachtoffer deelgenomen aan een mediationtraject.”

Na dat traject zouden zij samen tot een overeenstemming zijn gekomen over een schikking. “De mediation heeft beiden in staat gesteld om een oplossing te vinden die bijdraagt aan het herstelproces van het slachtoffer.”

“Daarmee komt er een einde aan deze langslepende en emotionele strafzaak, waarbij verdere emotionele schade voor het slachtoffer wordt voorkomen en er ruimte ontstaat voor herstel.”