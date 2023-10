Voormalig Ajax-doelwit schiet doelpuntenrecord Lewandowski aan diggelen

Zaterdag, 7 oktober 2023 om 19:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

Serhou Guirassy is niet te stoppen. De in Frankrijk geboren international van Guinee was zaterdagmiddag binnen een kwartier goed voor een hattrick tegen VfL Wolfsburg (3-1), waarmee hij een doelpuntenrecord van Robert Lewandowski brak. De Pool schoot in 2019 en 2020 namens Bayern München elf keer raak na zeven wedstrijden. Guirassy staat dit seizoen na net zoveel duels op dertien treffers.

Een resultaat leek zaterdag nog ver weg voor Stuttgart, dat in zijn eigen MHPArena aantrad tegen Wolfsburg. De bezoekers leidden bij rust dankzij een treffer van Yannick Gerhardt. Na de onderbreking stond Guirassy op. Allereerst benutte hij een strafschop en een kwartier voor tijd omspeelde hij doelman Koen Casteels, om vervolgens binnen te tikken. In minuut 82 voltooide hij zijn hattrick, nadat hij meerdere verdedigers op het verkeerde been zette.

Stuttgart, dat in de vorige seizoenen degradatiekandidaat was, is na zeven wedstrijden de zeer verrassende koploper in de Bundesliga, al kan Bayer Leverkusen zondag nog over de club uit de autostad heen klimmen. Guirassy werd vorig jaar gehuurd van Stade Rennes en maakte indruk met 11 goals in 22 wedstrijden. Stuttgart, waar Sven Mislintat toen nog de technisch directeur was, besloot hem dan ook definitief over te nemen voor 9 miljoen euro.

Deze zomer zocht Ajax naar een extra spits om de concurrentiestrijd aan te gaan met Brian Brobbey. Mislintat, toen inmiddels in dienst bij Ajax, kwam weinig verrassend uit bij Guirassy. Al snel werd duidelijk dat de achtvoudig international van Guinee geen interesse had in een overstap van de Bundesliga naar de Eredivisie. De 27-jarige spits had zijn zinnen gezet op een transfer naar de Premier League, maar dat kwam er ook niet van. Ajax schakelde uiteindelijk door naar Chuba Akpom, die nog geen onuitwisbare indruk maakt bij de kwakkelende recordkampioen van Nederland.

Al voor het treffen met Wolfsburg werd Guirassy gevraagd naar het record van Lewandowski. "Als je zegt dat ik Lewandowski kan evenaren, realiseer ik me wat voor geweldige prestatie dit is", liet hij weten in gesprek met Bundesliga.com. "Niemand heeft ooit zo'n seizoenstart gehad, behalve hij. Het is niet makkelijk en het is onmogelijk om het elk seizoen te doen. Het voelt goed om te kunnen zeggen dat ik Lewandowski volg. Het motiveert me om nóg harder te werken."

Guirassy, die ten tijde van het interview op tien goals stond, gaf aan niet aan een seizoentotaal te denken. "Ik bekijk het van wedstrijd tot wedstrijd. Ik moet goed op het veld presteren en dan komen de goals vanzelf. Dat zal me erg gelukkig maken."

Lewandowski maakte in het seizoen 2020/21 uiteindelijk 41 treffers, waarmee hij het onbreekbaar lijkende record van Gerd Müller (40) uit het seizoen 1971/72 verbrak. Dát record lijkt andermaal onbreekbaar. "In voetbal is alles mogelijk. Echter is Lewandowski uniek in zijn soort, dus is het geen persoonlijk doel van me. Ik kan me er niet op focussen, omdat het bijna onmogelijk is dat te bereiken."