Lucas Ocampos heeft zich in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) van zijn slechtste kant laten zien. De aanvaller, die in het verleden een half seizoen uitkwam voor Ajax, kreeg complete kortsluiting in het duel tussen zijn Monterrey en en Club León in de Mexicaanse Liga MX en werd direct van het veld gestuurd.

Op het moment dat Ocampos zijn rode kaart ontving stond de eindstand al op het scorebord. Het wegsturen van de Argentijn deerde Monterrey niet: de voormalig werkgever van Vincent Janssen zegevierde met 2-1.

Vijf minuten voor het einde van de wedstrijd liet Ocampos zich volledig gaan. De buitenspeler werd van achteren getackeld door Club León-middenvelder Edgar Guerra, waarna de twee het aan de stok kregen.

Zowel Ocampos als Guerra hield niet in en het leverde een uiterst heetgebakerd opstootje op. Meerdere teamgenoten waren nodig om de twee kemphanen uit elkaar te krijgen en houden.

Arbiter César Ramos Palazuelos aarzelde geen moment en stuurde beide spelers van het veld. Daarmee was het kaarten trekken overigens nog niet afgelopen voor de scheidsrechter.

In de blessuretijd moest ook Club León-aanvaller Steven Mendoza het veld ruimen, terwijl zijn trainer Eduardo Berizzo eveneens het einde van de wedstrijd niet haalde.

Ocampos staat sinds afgelopen september onder contract bij Monterrey, dat hem voor ruim zeven miljoen euro overnam van Sevilla. Tussen augustus 2022 en januari 2023 kwam speelde hij als huurling zes wedstrijden voor Ajax.