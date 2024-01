Voltreffer Timber is PSV te machtig: Feyenoord bereikt kwartfinale KNVB Beker

Feyenoord heeft zich woensdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. In De Kuip was de ploeg van trainer Arne Slot nipt te sterk voor PSV dankzij een voltreffer van Quinten Timber: 1-0. In de volgende ronde zal Feyenoord het opnemen tegen AZ, dat in achtste finale te sterk was voor Quick Boys (4-3).

Justin Bijlow stond op het Rotterdamse doel. Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hartman vormden de defensie. Op het middenveld werd nummer 10 Stengs in zijn rug gesteund door Quinten Timber en Mats Wieffer. Spits Santiago Gimenez werd opvallenderwijs geflankeerd door Nieuwkoop (rechts) en Igor Paixão (links).

Drommel verdedigde het doel van de Eindhovenaren en zag vier verdedigers voor zich staan: Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest. Op het middenveld koos Bosz opnieuw voor Schouten als controleur. Malik Tillman en Guus Til hebben een meer aanvallende rol op het middenveld toebedeeld gekregen. De oefenmeester koos in de voorhoede voor spits Luuk de Jong en vleugelspelers Johan Bakayoko (rechts) en Lozano (links).

De ban is gebroken in De Kuip: Quinten Timber knalt Feyenoord op 1-0! ??#feypsv — ESPN NL (@ESPNnl) January 24, 2024

De Kuip hield in de tweede minuut al zijn adem in, toen Bijlow een bal onder zijn voet door liet rollen. Even leek het erop dat het een doelpunt zou worden, maar hij ruimde net op tijd op. Het schot dat volgde van Bakayoko ging naast.

Na een kwartier spelen werd PSV opnieuw gevaarlijk. Ditmaal was Til onfortuinlijk met een kopbal op de paal. Nadien werd Feyenoord sterker. Onder meer Paixão (volley over) en Hancko (schot over), maar hun pogingen leverden geen treffer op.

Bij de eerste uithaal van Timber was het wél raak. Hartman bediende de middenvelder op de rand van het zestienmetergebied, wanneer hij goed de ruimte vond en raak schoot in de linkerbenedenhoek: 1-0.

Op slag van rust had Til oog in oog met Bijlow voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar de aanvallende middenvelder zag zijn schuiver gered worden. Bosz was duidelijk niet tevreden over het optreden van Ramalho, die vervangen werd door Patrick van Aanholt. Malik Tillman werd ten faveure van Maúro Júnior naar de kant gehaald.

In de tweede helft kwam PSV er enkele keren gevaarlijk uit, terwijl Feyenoord vooral uit corners levensgevaarlijk werd. Bakayoko én Lozano beproefden hun geluk, al lukte het beiden niet de stand gelijk te trekken.

Twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd werd een goal van de Eindhovenaren afgekeurd. Til tekende de 1-1 aan, maar hij stond eerder in de aanval buitenspel. Voor het geannuleerde doelpunt zorgden Wieffer en Paixão aan de overzijde voor veel gevaar.

Hoewel PSV in de slotfase nog dorstig op zoek ging naar de gelijkmaker, werd die niet meer gevonden.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties