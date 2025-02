Volop goals in de Keuken Kampioen Divisie, waar Excelsior weer weet wat winnen is

Een vermakelijke avond in de Keuken Kampioen Divisie. Waar Excelsior na een mindere reeks juist weer een overwinning boekte (1-3 bij Telstar), zag Vitesse onderaan de ranglijst haar goede reeks in rook opgaan (3-0) bij Helmond Sport. Ondertussen beleefde ook De Graafschap een makkelijke avond, waarop veel doelpunten vielen.

Telstar - Excelsior 1-3

Excelsior moest op bezoek bij Telstar de matige vorm van zich afschudden en het gat naar koploper FC Volendam zien terug te brengen tot drie punten. De Kralingers openden dramatisch ontsnapten een aantal keer aan een vroege achterstand, en kwamen via Lance Duijvestijn na 24 minuten op een 0-1 voorsprong.

Dat Telstar voor rust niet had weten te scoren, mocht een wonder heten, maar het leek Excelsior in de tweede helft wel op scherp te hebben gezet. De ploeg van trainer Ruben den Uil maakte er binnen twintig minuten in de tweede helft 0-3 van via Kik Pierie en opnieuw Duijvestijn. Daarna deed Telstar nog wat terug via Youssef El Kachati, maar een comeback zat er niet meer in.

De Graafschap - Jong AZ 5-1

De beloften van Jong AZ beleefden een dramatische vrijdagavond op bezoek bij De Graafschap. De Superboeren hadden na een half uur al een 3-0 voorsprong te pakken. Tristan van Gilst was tweemaal trefzeker, waarna ook Jesse van de Haar een duit in het zakje deed. De tweede treffer van Van Gilst was er een van absolute schoonheid.

Beide ploegen stuurden in de tweede helft een sterk gewijzigd elftal het veld op, wat de storm een beetje deed doen liggen. Reuven Niemeijer tekende halverwege voor de vierde treffer van De Graafschap, waardoor de ploeg weer aansluiting vindt bij de plekken die recht geven op promotie. De 4-1 van Job Kalisvaart was er dan ook slechts een voor de statistieken. De 5-1 van Donny Warmerdam gold als mooi slotakkoord voor het thuispubliek.

Helmond Sport - Vitesse 3-0

Vitesse, dat sinds vorige week weer beschikt over een positief puntenaantal, stond een lastige avond in Helmond te wachten. Al vroeg kwam de ploeg van trainer John van den Brom op een 1-0 achterstand, door een doelpunt van Mohammed Amin Doudah. Daar ging een enorme fout van Mikki van Sas aan vooraf.

Die vroege achterstand kwam Vitesse niet meer te boven. Anthony van den Hurk verdubbelde nog voor rust de voorsprong, waarna ook Theo Golliard na de pauze op het scorebord kwam. Helmond Sport staat door de overwinning weer op de achtste plek.

Roda JC Kerkrade - FC Den Bosch 0-0

Beide ploegen probeerden het wel in de eerste helft in het Parkstad Limburg Stadion, maar doelpunten vielen niet te noteren in Zuid-Limburg. Roda JC was na ruim een uur spelen dicht bij de openingstreffer, ware het niet dat een vrije trap van verdediger Brian Koglin op de lat belandde.