Volop belangstelling voor Jansen, die na ontslag bij AZ al meerdere clubs afwees

Pascal Jansen heeft de clubs voor het uitkiezen. De trainer, die recent werd ontslagen bij AZ, heeft enkele aanbiedingen zelfs al van tafel geveegd. Dat meldt de Italiaanse transfermarktexpert Fabrizio Romano op X.

"Pascal Jansen heeft enkele aanbiedingen al afgewezen, maar er zijn veel clubs die overwegen om hem volgend seizoen aan te stellen", zo schrijft Romano zondagavond.

Volgens Romano staat de in Engeland geboren trainer er na zijn werk bij AZ bijzonder goed op in het buitenland. "Jansen heeft de meeste Europese wedstrijden gecoacht bij AZ en het beste puntengemiddelde als trainer in de geschiedenis van de club."

Die cijfers dienen echter een beetje genuanceerd te worden. Jansen pakte met AZ in 162 wedstrijden gemiddeld 1,93 punt per wedstrijd. Arne Slot, de voorganger van Jansen, noteerde een precies even hoog puntengemiddelde.

In de Eredivisie presteerde Slot met AZ echter aanzienlijk beter dan zijn opvolger. Slot pakte in competitieverband een puntengemiddelde van 2,15 met de Alkmaarders, Jansen scoorde met 1,95 punt per wedstrijd beduidend minder.

Jansen, die AZ ook nog naar een halve finale in de Conference League leidde, heeft aan belangstelling echter geen gebrek. Het lijkt een kwestie van tijd voordat de oefenmeester een nieuwe uitdaging vindt.

Zo werd de coach recentelijk nog gesignaleerd in de Johan Cruijff ArenA, waar hij aandachtig toeschouwer was van de overwinning van Ajax op RKC Waalwijk (4-1).

Onder Jansens opvolger, Maarten Martens, wil het ook niet echt vlotten. De twee wedstrijden onder zijn leiding werden allebei niet gewonnen. Zowel het duel met PEC Zwolle (2-2), als het duel met sc Heerenveen (2-2) eindigde in een gelijkspel.



