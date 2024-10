Volledig genezen Jean-Paul Boëtius (30) duikt plotseling op bij Feyenoord

Feyenoord geeft Jean-Paul Boëtius de kans om fit terug te keren in het betaald voetbal, zo meldt journalist Sinclair Bischop van ESPN. De dertigjarige aanvaller traint vanaf deze week mee bij het beloftenelftal in afwachting van een nieuwe werkgever.

Boëtius stond vrijdagochtend al op het veld bij Feyenoord Onder 21. Bij de selectie van trainer Pascal Bosschaart krijgt de buitenspeler de kans om te werken aan zijn fitheid. Daardoor kan Boëtius ook deelnemen aan groepstrainingen.

Boëtius wil dolgraag weer voetballer zijn. Begin augustus 2022 tekende hij een driejarig contract bij Hertha BSC, waardoor hij, na zijn overstap van FSV Mainz, actief bleef in de Bundesliga. Nog datzelfde jaar werd voor de eerste keer teelbalkanker ontdekt.

Zijn contract verviel in juli 2023 na de degradatie van Hertha uit de Bundesliga. Bijna anderhalf jaar nadat hij behandeld was voor teelbalkanker sloeg in maart 2024 het noodlot opnieuw toe. Boëtius meldde op Instagram dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren en hij een aantal chemokuren moest ondergaan.

Begin augustus kwam Boëtius hoogstpersoonlijk met geweldig nieuws. De aanvaller is volledig genezen van kanker, zo gaf hij te kennen in De Oranjezomer. Nadat hij de afgelopen weken veelal individuel heeft getraind, vangt Feyenoord het ‘kind van de club’ nu opnieuw op.

Aan De Volkskrant vertelde Boëtius eind augustus dat hij droomt van een terugkeer bij Feyenoord. "Terugkeren bij Feyenoord is toch de ultieme droom, samen met Mainz. Ik kan er echt iets toevoegen met wat ik kan en heb geleerd.”

Vooralsnog lijkt het er niet op dat Feyenoord overweegt om Boëtius te contracteren, daar de dertiger meetraint met de oudste talenten van de club. Eerder speelde de buitenspeler in twee verschillende periodes 136 officiële duels namens Feyenoord.