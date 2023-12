‘Volgende zomeraankoop Ajax kan vertrekken; gesprekken over transfer vorderen’

Lille OSC heeft zijn zinnen gezet op Chuba Akpom, zo melden Foot Mercato en Santi Aouna. De 28-jarige spits van Ajax moet op huurbasis overkomen, zo klinkt het. De gesprekken met Akpom vorderen naar verluidt. Het is onduidelijk of de Amsterdammers mee willen werken aan een (tijdelijk) vertrek van de Engelsman.

Lille heeft met Jonathan David eigenlijk maar één echte spits in huis. De Fransen verloren vorige week woensdag met 2-1 op bezoek bij RC Strasbourg, waarna trainer Paulo Fonseca onthulde dat zijn team op zoek gaat naar een nieuwe nummer 9 in januari.

“Ik denk dat iedereen wel kan zien dat we scorend vermogen nodig hebben”, liet hij optekenen bij Canal Plus. “Ik ben niet tevreden. Helemaal niet tevreden, zelfs. We hebben een speler nodig die het team kan helpen, een nummer 9.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de zoektocht naar een nieuwe spits is Lille nu dus uitgekomen bij Akpom. Volgens Foot Mercato zit er schot in de zaak; Aouna meldt dat het om een huurtransfer gaat.

De rechtspoot is één van de aankopen van Sven Mislintat die Ajax deze zomer op papier mag verlaten. Akpom kwam dit seizoen vóór zijn komst naar de Amsterdammers namelijk niet meer uit voor Middlesbrough. Daardoor mag hij deze campagne nog voor een ander team uitkomen.

Akpom kwam in de laatste weken van de zomerse transferwindow voor ruim 12,5 miljoen euro over van Middlesbrough, maar kende zware eerste maanden bij Ajax. Sinds John van ’t Schip voor de groep staat in de Johan Cruijff ArenA krijgt de spits steeds meer minuten.

In de achtereenvolgende wedstrijden tegen FC Volendam (1-0 winst), sc Heerenveen (4-1 zege), Almere City FC (2-2) en Vitesse (5-0 overwinning) was Akpom goed voor vijf doelpunten. Akpom ligt nog tot medio 2028 vast in Amsterdam.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties