Volendam loopt tonnen mis voor Feyenoord-debutant door administratieve blunder

FC Volendam is een opleidingsvergoeding voor Givairo Read ter waarde van 200.000 euro misgelopen, zo meldt het doorgaans goed ingevoerde Volendam Inside op hun social media-kanalen. Voormalig technisch directeur Jasper van Leeuwen is de vergoeding ‘vergeten te claimen’, zo schrijft het medium.

In de zomer van 2023 maakte Read transfervrij de overstap van Volendam naar Feyenoord. Clubs moeten volgens de reglementen van de KNVB sinds 2020 dan wel een opleidingsvergoeding betalen aan de club waar de speler is opgeleid. Dat kan oplopen tot 30.000 euro per jaar. Read speelde zes jaar lang in de jeugd van Volendam.

Volgens het bericht had het Andere Oranje recht op een bedrag van 200.000 euro. Van Leeuwen heeft die vergoeding te laat geclaimd, waardoor Feyenoord geen geld meer hoeft over te maken.

Van Leeuwen maakte deel uit van ‘Team Jonk’, dat in december via de achterdeur vertrok bij Volendam. Hij is dus ook niet meer werkzaam in het KRAS Stadion.

Voormalig Volendam-speler Kees Kwakman heeft op X gereageerd op het incident. Hij schrijft: "Deze stond nog niet op de bingokaart. Strepen we af. #geldzatjoh."

Read maakte afgelopen donderdag zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord. In het duel met AS Roma (1-1) viel Bart Nieuwkoop geblesseerd uit, waardoor Read zijn eerste minuten in De Kuip kon maken.

De pas zeventienjarige back werkt zijn wedstrijden doorgaans af in de Onder 18 van Feyenoord. Ook speelt hij mee in de UEFA Youth League-duels van de club. Dit seizoen kwam hij alle zes de groepsduels in actie voor de Rotterdammers. Hij gaf twee assists en maakte zelf één treffer.



