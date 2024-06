Voetbalster Congo krijgt rood en slaat tegenstander met vuist naar de grond

Tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tussen de vrouwen van Marokko en Congo is de vlam in de pan geslagen. De twee landen oefenden voor de tweede keer in vijf dagen tegen elkaar, maar na ruim een uur spelen werd de wedstrijd ontsierd door een doldwaze actie van Ruth Kipoyi.

De 26-jarige Kipoyi staat onder contract bij Galatasaray. Ze kreeg in het oefenduel met Marokko een rode kaart na een harde tackle op de enkels van tegenstander Najat Badri.

Vervolgens vond er kortsluiting plaats in het hoofd van de Congolese vleugelaanvaller, die een vuistslag uitdeelde in het gezicht van Yasmine Mrabet.

Mrabet wilde verhaal halen bij Kipoyi na de harde tackle, gaf haar tegenstander een klein duwtje, waarna ze hard naar de grond werd geslagen.

De verwachting is dat Kipoyi een lange schorsing tegemoet kan zien. Marokko won het vriendschappelijke duel overigens met 3-2 dankzij een hattrick van Ibtissam Jraidi.

This should be a lifelong ban from football???? How can this happen on a football pitch????????? pic.twitter.com/mn3lH7p2Lz