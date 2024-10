Voetbalpraat gaat in op prangende vraag: Brobbey of Zirkzee in de basis tegen Duitsland?

Joshua Zirkzee startte vorige maand tegen Bosnië-Herzegovina, terwijl concurrent Brian Brobbey drie dagen later een basisplaats had tegen het veel sterkere Duitsland. Verslaggever Sinclair Bischop zou graag zien dat Zirkzee op 15 oktober start in het Nations League-duel met Duitsland, en dat Brobbey de voorkeur krijgt in de uitwedstrijd tegen Hongarije van vrijdag.

''Het ligt voor de hand om Brobbey weer op te stellen tegen Duitsland, en om tegen Hongarije met Zirkzee te beginnen'', zo opent Bischop dinsdag het item over de spitsen van Oranje in Voetbalpraat.

''Maar ik zou het eigenlijk een uitdaging vinden om nu te kijken hoe Zirkzee ervoor zou staan als hij dit keer tegen Duitsland zou spelen. Ik zou het deze keer omdraaien'', krijgt bondscoach Ronald Koeman als gratis advies mee in het voetbalpraatprogramma.

Bischop vindt het rouleren in de spitspositie van Oranje voor nu geen probleem. Toch hoopt hij dat Koeman op termijn voor een vast aanspeelpunt voorin kiest. ''Ik vind het toch veredelde oefenwedstrijden in de Nations League en we zijn op zoek naar een spits. Ze hebben allebei niet echt overtuigd bij hun clubs in de afgelopen periode. Dus daar zijn we nog zoekende.''

Marciano Vink vraagt zich af of Koeman wel een vaste spits zoekt. ''Zou het kunnen dat hij uiteindelijk tot de conclusie komt dat je per wedstrijd kijkt welke spits je gebruikt en dat je niet naar een vaste nummer negen gaat?'', vraagt de analist zich hardop af.

''Het gebeurt wel vaker. Kijk maar wat er bij Ajax gebeurt'', doelt Vink op de concurrentiestrijd tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst. ''Als je tegen een tegenstander speelt die ruimte weggeeft, kun je ervoor kiezen om Brobbey in de één-tegen-één te krijgen. En tegen gesloten tegenstanders kies je dan voor de voetballer Zirkzee.''

Vink vraagt zich tot slot af hoe iemand als Zirkzee door de komende interlandperiode komt. ''Als hij niet uit de verf komt tegen Duitsland, is dat dan een slechte keuze van Koeman? Of is hij dan ineens nummer twee?''