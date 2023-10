Vitesse voorkomt nieuwe bekerblamage door treffer in absolute slotfase

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 22:02 • Lars Capiau • Laatste update: 22:12

Vitesse kan opgelucht ademhalen na een moeizame bekeroverwinning. Nadat het in de afgelopen jaargang nog werd uitgeschakeld door Kozakken Boys, leek het dinsdagavond wederom een lastige klus te worden tegen een amateurploeg. In de slotfase wisten de Arnhemmers de ban echter te breken: 0-1. SC Heerenveen en Almere City kenden wél een eenvoudige bekeravond.

SC Heerenveen - VVV-Venlo 5-1

SC Heerenveen rekende al in de eerste helft af met VVV-Venlo. Pelle van Amersfoort legde de Venlonaren met een hattrick hoogstpersoonlijk over de knie. De geboren Heemskerker knikte van dichtbij de 1-0 binnen, waarna hij uit een opnieuw ingebrachte corner ook de verdubbeling voor zijn rekening nam. De derde maakte Van Amersfoort op slag van rust, met een schot in de linkerhoek: 3-0. Espen van Ee maakte er met zijn eerste treffer in een Heerenveen-shirt 4-0 van. Sulyman Allouch tekende in het laatste kwartier voor de eretreffer, nadat zijn schot er in hobbelde. Het slotakkoord was voor Daniel Karlsbakk: 5-1.

OJC Rosmalen - Almere City FC 1-8

Almere City kende ook een gemakkelijke avond in de KNVB Beker. Kornelius Hansen schoof al in de vijfde minuut de openingstreffer binnen, waarna de Noor ook de tweede treffer op zijn naam zette. Mouad Hassan deed iets terug namens OJC Rosmalen, maar de Eredivisionisten liepen via Thomas Robinet, zijn hattrick completerende Hansen, Yoann Cathline, Lance Duijvenstein en Milan Corryn uit naar een eenvoudige 1-8 zege.

RKSV Groene Ster - Vitesse 0-1

Een armetierig spelend Vitesse kwam in de eerste helft niet tot scoren tegen RSKV Groene Ster. Echt gevaarlijk werd de ploeg van Philip Cocu ook niet. Verder dan enkele gekraakte pogingen van Million Manhoef en kansjes voor Amine Boutrah en Said Hamulic kwamen de Arnhemmers niet.

Ook in de tweede helft kwam de Eredivisionist niet tot echt goede kansen tegen de derdedivisonist, behalve een schot van Manhoef op de lat. Er kwam nog een flinke smet op de avond voor Vitesse. Miliano Jonathans moest met een ogenschijnlijk zware knieblessure het veld per brancard verlaten. In de slotfase kon Vitesse uiteindelijk echter toch opgelucht ademhalen. Dominik Oroz tekende in de 83ste minuut voor de enige en winnende treffer: 0-1.