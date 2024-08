Vitesse verkoopt ondanks degradatie hoogste aantal seizoenkaarten sinds 2009/10

Vitesse kan dit seizoen rekenen op de steun van zijn achterban. Ondanks de degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie hebben de Arnhemmers het hoogste aantal seizoenkaarten verkocht sinds het seizoen 2009/10: 11.000.

Vitesse kende afgelopen seizoen de roerigste periode uit zijn bestaan. Wegens financieel wanbeleid kreeg de club een dermate hoge puntenstraf, dat degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie een feit werd.

Het was echter lange tijd de vraag of de club überhaupt in actie zou mogen komen op het tweede niveau van Nederland. De proflicentie werd in eerste instantie ingetrokken omdat de club onder meer geen sluitende begroting voor het seizoen 2024/25 kon indienen.

De club zette alles op alles om het vege lijf te redden en uiteindelijk kwam de redding er. Vitesse voldeed aan de eisen en kreeg in hoger beroep zijn proflicentie terug. Met die licentie is de club inmiddels begonnen aan het nieuwe seizoen.

Vitesse maakt bekend dat er inmiddels 11.000 seizoenkaarten zijn verkocht. Dat is het hoogste aantal sinds 2009/10. De Arnhemmers, die toen de beschikking hadden over een beduidend sterkere selectie, eindigden dat seizoen veertiende in de Eredivisie.

In welke divisie de club actief is, maakt voor de supporters klaarblijkelijk niet uit. Met minimaal 11.000 seizoenkaarthouders hoopt de club zo spoedig mogelijk terug te keren naar de Eredivisie. Het eindtotaal zal overigens nog wel wat hoger uitvallen, daar de verkoop nog niet is gestopt. Op Zuid is er nog een beperkt aantal kaarten beschikbaar.

Vitesse begon het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie teleurstellend met een 2-3 thuisnederlaag tegen Telstar. Er werd echter herstel getoond, daar een treffer van Miliano Jonathans afgelopen weekend goed was voor een 0-1 zege tegen VVV-Venlo. Aanstaande zondag volgt de thuiswedstrijd tegen mede-degradant Excelsior.