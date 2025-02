Vitesse trekt aan het langste eind in kleine Gelderse derby tegen De Graafschap

Hekkensluiter Vitesse heeft drie belangrijke punten gepakt in de kleine Gelderse derby tegen De Graafschap: 2-0. De derby, die bol stond van mooie sfeeracties, werd na twee minuten spelen tijdelijk stilgelegd. Na de hervatting schoten Theodosis Macheras en Jim Koller Vitesse naar de overwinning.

Het ging al vroeg mis in de kleine Gelderse derby tussen hekkensluiter Vitesse en nummer zeven De Graafschap. Na een aantal mooie sfeeracties van beide supportersgroepen, liep het op de thuistribune uit de hand met het vuurwerk.

De scheidsrechter van dienst besloot de wedstrijd, die amper twee minuten onderweg was, tijdelijk te staken en na vijf minuten weer te hervatten.

De Graafschap kreeg in de eerste helft de beste kansen, maar toch was het Vitesse dat met een voorsprong ging rusten. Macheras schoot vanaf de linkerkant knap raak, waarna direct het rustsignaal klonk: 1-0.

Vlak na rust was het opnieuw Macheras die gevaarlijk uithaalde vanaf de linkerkant, maar zijn inzet ging net naast. De Graafschap bracht na een uur spelen, de niet geheel fitte, Tristan van Gilst en ervaren rot Ralf Seuntjens in de ploeg.

Seuntjes kreeg gelijk een grote mogelijkeid. Een voorzet vanaf de rechterkant viel pardoes voor zijn voeten, maar het schot van de Seun of God belandde niet tussen de palen. De Superboeren begonnen meer aan te dringen en kregen een grote kans via Reuven Niemeijer. De middenvelder haalde vogelvrij uit vanaf de rand van de zestien maar zag Vitesse-keeper Micky van Sas redding brengen.

Vitesse bleef strijden voor elke meter en probeerde in de omschakeling gevaarlijk te worden. Zo’n moment kwam er via Irakli Yegoian. De middenvelder ging er snel vandoor, hield het overzicht en vond Koller. De lage voorzet van Koller was net niet goed, waardoor Andy Visser de bal naast het doel schoof.

De Graafschap verscheen in de blessuretijd weer voor het doel van Vitesse. Een lage voorzet kwam voor de voeten van Donny Warmerdam, maar Van Sas wist met zijn voet de bal te keren. Vitesse gooide vervolgens de wedstrijd in het slot. Koller haalde na een counter uit in de korte hoek en zag doelman Joshua Smits in de fout gaan: 2-0. Voor Vitesse is de derbyzege een positieve opsteker. De Arnhemmers zijn van de hatelijke - af in de stand en hebben nu 1 punt na 26 wedstrijden.