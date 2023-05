Vitesse moet serieus vrezen voor absoluut doemscenario na nieuwe tik op de kin

Zondag, 7 mei 2023 om 18:44 • Guy Habets

Vitesse zal de laatste drie wedstrijden van het seizoen alle zeilen bij moeten zetten om niet op de zestiende plaats in de Eredivisie te eindigen. De Arnhemmers verloren met 2-0 bij Fortuna Sittard, zien zo een directe concurrent definitief afstand nemen en staan nog steeds maar drie punten boven de degradatiestreep. Paul Gladon en Umaro Embaló scoorden voor de Limburgers, die zo goed als zeker zijn van lijfsbehoud.

Het ging bij Fortuna de afgelopen weken vaak over Burak Yilmaz en dan vooral de afwezigheid van de Turk. Er gaan geruchten over een naderende aanstelling als assistent-trainer bij het Turkse nationale elftal en dat de spits ook voor de thuiswedstrijd tegen Vitesse ontbrak, voedt die geruchten alleen maar. Phillip Cocu, de trainer van Vitesse, heeft niet met dat soort excessen te maken. Hij kiest voor dezelfde elf spelers die vorige week nog met 0-0 gelijkspeelden tegen Excelsior, maar die wedstrijd ruim hadden moeten winnen.

In dat duel stapelden de Arnhemmers de kansen opeen, maar daar was in Sittard niets van te zien. Er viel weinig te genieten in de openingsfase, totdat Maximilian Wittek maar eens uithaalde. De poeier van de Duitser was schitterend en had een doelpunt verdiend, maar spatte op de lat uiteen. In het restant van de eerste helft liet ook Fortuna zich zien en waren vooral Embaló en Nenad Bistrovic actief. Zij vonden echter de vuisten van Kjell Scherpen.

Was dit het doelpunt van het seizoen geweest?! ????#forvit pic.twitter.com/7HHBw5YETi — ESPN NL (@ESPNnl) May 7, 2023

De doelman van Vitesse was aan het begin van de tweede helft kansloos op een kopbal van Gladon. De spits was voor zijn mannetje gekropen en knikte een voorzet vanaf rechts van Ivo Pinto prima tegen de touwen: 1-0. Een kwartier voor tijd verdubbelde de formatie uit Sittard de marge. Embaló brak uit op links en verraste Scherpen met een hard schot in de korte hoek. Met die 2-0 op zak deed Fortuna het rustig aan en liet het Vitesse komen. Die ploeg kon echter geen potten meer breken en dus kwam er, mede dankzij een aantal goede saves van Ivor Pandur, geen verandering meer in de stand.