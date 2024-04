Vitesse incasseert keiharde tik na flinke verliespartij in Gelderse Derby

Nog een jaar Vitesse in de Eredivisie lijkt behoorlijk onwaarschijnlijk. De Arnhemmers wisten zondag ook in de Gelderse Derby geen resultaat te behalen. NEC Nijmegen legde de thuisploeg in het tweede bedrijf, via knappe goals van Mees Hoedemakers en Sontje Hansen (2x), over de knie: 0-3.

Bij Vitesse ontbrak smaakmaker Anis Hadj-Moussa in de basisopstelling. De Algerijn, die eerder deze week een transfer naar Feyenoord afdwong, had last van zijn maag en voelde zich te zwak om te spelen. Thomas Buitink nam zijn plek in. Aan de kant van NEC werd Lars Olden Larsen een basisplek toebedeeld.

N.E.C. slaat toch toe in Arnhem: Mees Hoedemakers deelt Vitesse nieuwe tik uit! ??#vitnec — ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2024

In een wat tamme eerste helft was Vitesse de betere partij. Aangemoedigd door de fans in het Gelredome opende een energiek Vitesse de aanval op de aastsrivaal. Jasper Cillessen was in de beginfase de grote sta-in-de-weg voor de Arnhemmers. De Oranje-international hield zijn ploeg met drie reddingen in korte tijd op de been.

De grootste kans in het eerste bedrijf was voor Paxten Aaronson. De Amerikaan profiteerde van wat slordigheid achterin bij de Nijmegenaren en ging voor eigen succes, waar Buitink de bal bij de tweede paal maar wat graag had ontvangen: naast.

In de tweede 45 minuten veranderde het spelbeeld weinig. De ploeg van Edward Sturing had nog steeds veelvuldig de bal en kwam bij vlagen tot goed uitgespeelde kansen. Zo combineerde Vitesse vlot aan de rechterkant van het veld, waar Carlens Arcus met een strak passje Aaronson bediende. De Amerikaan prikte de bal alleen niet zuiver of hard genoeg om Cillessen te verrassen.

Aan de andere kant noteerde NEC enkele minuten later haar grootste kans van de wedstrijd. Hoedemakers legde de bal na een prima dribbel hard voor bij de eerste paal, waar Rober González er zo tegen aan kon lopen. Zijn poging ketste af op de handschoenen van Eloy Room.

Diezelfde Room moest vijf minuten later toch vissen. Met een hele fijne aanname en controle speelde Hoedemakers zichzelf vrij en lanceerde hij zichzelf recht op Room af. De controleur vuurde onberispelijk binnen en zette NEC zo op een enigszins onverdiende 0-1 voorsprong.

Met nog tien minuten op de klok besliste Sontje Hansen de wedstrijd in Nijmegens voordeel. De vleugelaanvaller dribbelde eenvoudig naar binnen en schoot de bal op werkelijk fantastische wijze in de kruising: 0-2. Tegen het eind van de wedstrijd werd het duel ontsierd door enkele gefrustreerde Vitesse-supporters, die vuurwerk op het veld gooiden en elkaar ten lijf gingen. Ook een clubje NEC-supporters, die zich ergens op het thuisvak had genesteld, zorgde voor onrust.

Na een tijdelijke staking werd het duel uitgespeeld, maar werd het alleen maar erger voor de geplaagde thuisploeg. Hansen promoveerde een inworp tot doelpunt en tekende zo voor zijn tweede treffer: 0-3. Dat D'Leanu Arts de wedstrijd namens NEC volmaakte, was gelukkig te noemen. De vleugelverdediger ging keihard door op Ramon Hendriks, maar kwam weg met geel.

Zo wordt lijfsbehoud een vrijwel onmogelijke opgave voor Vitesse, met duels tegen onder meer PSV en Ajax nog in het verschiet. NEC kan rustig afwachten wat Feyenoord doet tegen Ajax. Bij puntenverlies van de Amsterdammers neemt het de vijfde plek definitief over.

