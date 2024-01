Vitesse en Utrecht delen de punten na duel met 2 gezichten en 3 afgekeurde goals

Vitesse heeft in eigen huis een broodnodig puntje gepakt in de strijd tegen degradatie. Het deelde de punten met FC Utrecht, dat in de eerste helft twee doelpunten afgekeurd zag worden: 0-0. Door de puntendeling staat Vitesse nu nog vijf punten onder de streep, FC Utrecht neemt de dertiende plek in.

Bij de Domstedelingen begon kersverse aanwinst Sam Lammers in de spits. De debutant moest van aanvoer worden voorzien door onder meer Bart Ramselaar en Victor Jensen.

Al vroeg in de wedstrijd was Nick Viergever dicht bij een openingstreffer van de ploeg van Ron Jans. De verdediger kopte en dacht even dat de bal de doellijn had gepasseerd, maar een grabbelende Eloy Room verzamelde de bal in twee instanties dan toch.

Een vrije trap van Can Bozdogan zeilde net naast, waarna Ryan Flamingo dacht de 0-1 dan toch tegen de touwen te schieten. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. In een sterk eerste bedrijf van de bezoekers was ook Lammers dicht bij een debuutdoelpunt.

Hij legde de bal met een hakje klaar en haalde met links uit, maar de bal zeilde rakelings naast. Een minuut of twee later dacht Utrecht weer te scoren, ditmaal via Jensen, maar wederom ging de vlag omhoog voor buitenspel.

In de tweede helft kwam Vitesse een stuk beter voor de dag. De manschappen van Edward Sturing kwamen vlijmscherp uit de kleedkamer. Million Manhoef loste van dichtbij een schot, maar deze was een prooi voor Vasilis Barkas.

Vijf minuten later was Vitesse echt dicht bij een openingstreffer. De trouwe Vitesse-fans keken lijdzaam toe hoe een schot van Kacper Kozlowski uiteenspatte op de lat. Kort daarop wist ook Marco van Ginkel oog in oog niet af te rekenen met Barkas.

Na een minuut of twintig spelen in de tweede helft richtte Utrecht zich weer wat op. Ole Romeny handelde langzaam en verpruste zo een goede counterkans, waarna Othman Boussaid van randje zestien de handen van Room vond.

De doelman van Curacao moest even later opnieuw reddend optreden, nadat een hachelijke sitautie met Ramon Hendriks tot een grote kans voor Romeny leidde. In een enerverend duel en spannende slotfase wisten beide ploegen uiteindelijk echter niet tot doelpunten te komen.

