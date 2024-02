Vitesse dieper in het moeras: flinke geldboete en streep door overname

De onafhankelijke licentiecommissie betaald voetbal heeft de overname van Vitesse door de Common Group geblokkeerd, zo maakt de KNVB bekend. Uit onderzoek is niet gebleken dat de Amerikaanse investeerders over voldoende eigen vermogen beschikken. Ook is niet duidelijk of het bedrijf investeerders heeft.

Coley Parry van de Common Group werd vlak voor de aanstelling van Phillip Cocu bij Vitesse gepresenteerd als beoogde nieuwe eigenaar. Ruim een jaar later is er echter nog altijd geen goedkeuring van de KNVB voor de overname. Het hoofdstuk krijgt woensdag een nieuw hoofdstuk.

"Naar het oordeel van de licentiecommissie is niet gebleken dat de Common Group beschikt over eigen vermogen en is niet duidelijk of de Common Group investeerders heeft", zo luidt het keiharde oordeel. "Er is geen inzicht gegeven in de herkomst van het (aan te trekken) geld van de Common Group."

Het licentiesysteem betaald voetbal maakt dat betaaldvoetbalorganisaties een voorgenomen besluit tot overname van minimaal 25 procent van haar aandelen en/of zeggenschapsrechten moet voorleggen aan de licentiecommissie. Dit moet ervoor zorgen dat partijen met criminele achtergronden worden geweerd uit de voetballerij.

In het geval van Vitesse is aan een aantal criteria niet voldaan. "Uitgangspunt is aan de ene kant het beschermen van de bedrijfstak betaald voetbal tegen onwenselijke situaties op het gebied van integriteit, reputatie en continuïteit en aan de andere kant het toestaan van ‘goede investeringen’ in BVO’s."

Enorm probleem

Nu de overname door de Common Group geen doorgang lijkt te vinden, kampt Vitesse met een enorm probleem. De club gaf al veel geld uit dat pas beschikbaar wordt als de overname door Parry rondkomt. De Amerikaanse zakenman heeft zo’n 15 tot 20 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit wordt bij een streep door de overname omgezet in leningen met een stevige rente.

Vitesse, dat tevens een boete opgelegd heeft gekregen van 100.000 euro, heeft tot en met woensdag 21 februari aanstaande de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit van de licentiecommissie om de aandelenovername door de Common Group af te wijzen.

"De boete is opgelegd omdat Vitesse de licentiecommissie heeft misleid door haar maandenlang niet te ïnformeren over de beëindiging van de relatie tussen Vitesse en haar bank terwijl Vitesse wist dat dit essentieel was voor de beoordeling van licentiecommissie voor wat betreft voortzetting van de licentie in het nieuwe seizoen."

