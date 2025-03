Virgil van Dijk wordt op de vingers getikt door perschef Liverpool, maar verrast verslaggever Bart Nolles met 'sympathieke' actie

Virgil van Dijk heeft zich zondagavond na afloop van de EFL Cup-finale tussen Liverpool en Newcastle United (1-2 nederlaag) van zijn beste kant laten zien. Verslaggever Bart Nolles was zeer te spreken over een ‘sympathieke’ actie van de aanvoerder van the Reds.

Oranje-international Van Dijk liet in Londen zien hoe je een waardig verliezer bent, door goudeerlijk te zijn voor de camera’s van Viaplay. “Het is altijd pijnlijk om te verliezen in de finale. Helaas heb ik dat al een paar keer meegemaakt.”

“Wat vandaag (zondag, red.) teleurstellend was, is hoe gemakkelijk wij duels verliezen. We wisten het gevecht om de tweede bal niet te winnen. We gaven de scheidsrechter de mogelijkheid om overtredingen tegen te krijgen”, analyseert Van Dijk. “Dat is teleurstellend.”

Van Dijk is kritisch op Liverpool. “Als je de hele wedstrijd bekijkt verdienden we het ook niet om te winnen. Dat is nu mijn gevoel.”

Nolles had van de perschef van Liverpool overduidelijk de instructie gekregen om het kort te houden. Om die reden leek het interview al snel ten einde te komen, totdat Van Dijk ingreep. “Je mag nog wel een vraag stellen hoor!”

Vervolgens wil de perschef het interview alsnog beëindigen, waarna Van Dijk opnieuw van zich laat horen. “Het is oké, hij is Nederlands.” Nolles reageert enthousiast. “Er wordt tegen me gezegd dat ik moet stoppen, maar Virgil vindt het goed en dat is sympathiek van hem, want ik wil nog één vraag stellen.”

Nolles sluit af met de vraag waar het overtuigende Liverpool van de rest van het jaar gebleven is. Van Dijk reageert met een lach. “Anderhalve week geleden ging het volgens iedereen best wel goed, maar je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Natuurlijk hadden we hier de cup omhoog willen houden, maar we zitten in een fase van het seizoen dat we niet te lang moeten blijven hangen in teleurstellende momenten.”