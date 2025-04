Virgil van Dijk springt in de bres voor veelbesproken ploeggenoot: 'Hij is ook een mens'

Virgil van Dijk is in een interview met The Athletic ingegaan op de situatie van Trent-Alexander Arnold bij de club. De rechtsachter van Liverpool is vaak onderwerp van gesprek, daar hij zijn contract nog altijd niet verlengd heeft.

Zondag zetten the Reds een reuzenstap naar de titel. Op bezoek bij Leicester City wist de ploeg van Arne Slot met 0-1 te winnen. Alexander-Arnold werd de matchwinner door het enige doelpunt te maken.

Het contract van het jeugdproduct van Liverpool loopt af in de zomer. Hij heeft nog altijd niet verlengd en volgens verschillende Spaanse bronnen, waaronder Marca, heeft hij al een akkoord met Real Madrid.

Van Dijk sprak in een interview over de Engelsman. “We vergeten soms dat we het hier over een mens hebben. Hij heeft zoveel over zich heen gekregen de laatste maanden. Iedereen heeft een mening over hem.”

“Maar sinds ik hier ben is hij belangrijk voor het team. We zullen de beste versie van hem nodig hebben”, vervolgt de aanvoerder van Liverpool. “Of hij nu gaat of blijft, dit soort momenten moet je koesteren.”

Van Dijk zegt in alle eerlijk ook niet te weten of de 26-jarige rechtspoot blijft of gaat. “Dat is iets tussen hem en zijn familie. Wij als spelersgroep hebben ook geen idee. We zijn blij dat hij terug is van zijn blessure.”

Zelf verlengde Van Dijk onlangs wel zijn verbintenis op Anfield. De centrale verdediger tekende tot medio 2028. Ook Mohamed Salah koos voor een langer verblijf in Noord-Engeland.