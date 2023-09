Vink ziet Ajax-talent en weet het zeker: ‘Dan gaat hij het eerste halen’

Zaterdag, 30 september 2023 om 07:10 • Wessel Antes • Laatste update: 07:50

Marciano Vink, analist van ESPN, denkt dat Gabriel Misehouy op korte termijn te bewonderen is in de hoofdmacht van Ajax. Dat zegt de voormalig Ajacied als tafelgast in Voetbalpraat. Vink is onder de indruk van Misehouy (18), die over een aflopend contract beschikt en nog niet debuteerde in het eerste elftal. Namens Jong Ajax staat de teller voor de rechtspoot op 39 officiële duels, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 3 assists

Vink denkt dat Misehouy binnen afzienbare tijd in het eerste van Ajax speelt. “Het grappige met Misehouy is dat iedereen in de jeugd al naar hem keek. Alle Ajax-watchers waren benieuwd hoe hij zich zou gaan ontwikkelen, hoe hij van de Youth League naar het eerste elftal zou gaan. Alleen daar is een kleine stagnatie in gekomen, mede ook omdat hij het zelf niet snel genoeg vindt gaan.”

De analist vindt dat de middenvelder zijn geduld moet bewaren. “Een beetje pas op de plaats maken, daar moet je ook mee om leren gaan”, aldus Vink. “Het is geen schande om dertig of veertig wedstrijden in een beloftenelftal te spelen alvorens je echt die stap naar het eerste elftal maakt. Maar als jongens als Silvano Vos en Mika Godts die stap wel maken, snap ik het ergens wel. Al was zijn reactie een beetje misplaatst.”

Vink ziet wel verbetering in het gedrag van Misehouy. “Je ziet langzaam dat er een bepaalde rust in hem daalt, waardoor hij ook beter gaat voetballen. Daardoor heeft hij ook meer oog voor zijn medespelers, in plaats van alleen dat egoïstische. Het begint langzaam weer te komen en als hij alles op orde heeft denk ik dat hij zeker in Ajax 1 kan spelen.” Misehouy zat onder Maurice Steijn pas een keer op de bank bij een wedstrijd van Ajax 1. In de uitwedstrijd bij FC Twente (3-1 nederlaag) kwam hij uiteindelijk niet binnen de lijnen.