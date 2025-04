Vink zeer kritisch op sterspeler van Feyenoord: 'Hij brengt het gewoon niet'

Feyenoord heeft een uiterst moeizame eerste helft tegen Fortuna Sittard achter de rug. Zowel Marciano Vink als Mario Been is in de rust van de Eredivisie-wedstrijd zeer kritisch op de ploeg van Robin van Persie.

"Feyenoord is slecht aan de bal", zegt oud-trainer Been. "Als ze hem hebben, geven ze hem gelijk terug. De passing is heel matig. Het drukzetten, daar komen ze helemaal niet aan toe."

Fortuna Sittard komt volgens Been simpel onder de pressing van Feyenoord uit. "Ryan Fosso zakt steeds terug in de laatste lijn van Fortuna. Daar wordt totaal niet op doorgedekt. Bullaude kan tussen de linies spelen. Het is onsamenhangend wat Feyenoord laat zien."

Ook Vink is totaal niet onder de indruk van de Rotterdammers. "Feyenoord speelt het spelletje dat ze de afgelopen tijd hebben gespeeld", aldus de oud-middenvelder. "Ze zakken in op eigen helft. Ze hebben moeite met bewegende spelers, opkomende backs. Op het middenveld hebben Moder en Zerrouki het heel lastig in wie ze moeten oppakken."

"Feyenoord speelt heel slordig, in een laag tempo", vervolgt Vink. "Op het moment dat je gevaarlijk kan worden, is het gewoon niet scherp en attent genoeg." Vink is kritisch op linksback Quilindschy Hartman. "Ik vind eerlijk gezegd dat Hartman het op dit moment nog niet brengt."

In de spits heeft ook Ayase Ueda het volgens Vink lastig. "Bij Ueda gaat een heleboel goed, maar ook een heleboel aannames net niet. De buitenspelers zitten ook totaal niet in de wedstrijd. Feyenoord moet het niveau als team omhoog gaan brengen in de tweede helft."