Beloning voor Go Ahead Eagles 'veel te groot': 'Dat vind ik echt niet kunnen'

Go Ahead Eagles gaat als bekerwinnaar de groepsfase van de Europa League in. Marciano Vink gunt de club uit Deventer alle succes van de wereld, maar plaatst tevens een kanttekening bij de bekerzege van het team van Paul Simonis.

''Allereerst vind ik het meer dan terecht voor het mooie seizoen wat ze hebben gehad. Ze hadden zich echt ergens moeten belonen via de play-offs of via de beker'', opent Vink dinsdag zijn analyse op verzoek van ESPN.

Om er direct op serieuze toon aan toe te voegen: ''Ik vind alleen het hele systeem van vijf wedstrijden spelen en dan poulefase Europa League echt ongelofelijk. Dat vind ik echt niet kunnen.''

''Dat vind ik een beetje afbreuk doen als je vierde wordt, zoals FC Utrecht. Die hebben daar 34 wedstrijden keihard voor moeten vechten'', betrekt de analist de subtopper uit de Domstad in de discussie over de Europese plaatsen in de Eredivisie.

''Go Ahead heeft moeilijke tegenstanders gehad met FC Twente en PSV, maar stel dat je vijf keer een beetje gelukkig loot, dan heb je gewoon Europa League. Ik vind die beloning gewoon veel te veel'', pleit Vink voor een andere verdeling van de Europese plaatsen.

''Maar het doet niets af van het feit dat Go Ahead Eagles volgend seizoen Europa League speelt, dat is meer dan verdiend'', zo besluit de voormalig middenvelder zijn relaas.

De nummer één (Ajax) en twee (PSV) in de Eredivisie plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League, terwijl nummer drie Feyenoord de voorronde ingaat. Nummer vier FC Utrecht is op weg naar de voorronde in de Europa League. Bekerwinnaar en nummer zeven Go Ahead gaat de poulefase van de Europa League in. FC Twente, AZ, sc Heerenveen en Heracles Almelo bezetten voorlopig de plekken die recht geven op de play-offs om Europees voetbal.