Vink oordeelt bij Heracles - Ajax: 'Een zeer zwakke schakel, ik kan niet anders zeggen'

Brian Brobbey krijgt na een moeizaam optreden voor Ajax steun uit het analistengilde. Zowel Marciano Vink als Willie Overtoom vindt dat de aanvaller tegen Heracles Almelo onvoldoende in bescherming werd genomen door scheidsrechter Edwin van de Graaf. "Daar mag echt wel wat aan gedaan worden", aldus Overtoom op X.

Brobbey claimde in de 36ste minuut een vrije trap toen hij werd vastgehouden door Damon Mirani. Brobbey viel op de grond en pakte de bal vast, maar Van de Graaf vond het geen overtreding van Mirani. De scheidsrechter gaf daarom een vrije trap aan Heracles. Brobbey gooide in woede de bal weg en kreeg daarvoor een gele kaart.

Vink krijgt bij ESPN de vraag wat voor scheidsrechter Van de Graaf is. “Een zeer zwakke. Ik kan het niet anders zeggen”, aldus de oud-middenvelder.

"Mirani houdt hem in eerste instantie vast, maar Brobbey krijgt ook een judoachtige beenveeg", oordeelt Vink. "Dan moet je daar gewoon fluiten voor een vrije trap voor Brobbey."

Overtoom vindt dat Brobbey in algemene zin te weinig beschermd wordt door de arbitrage. "We hebben het wel eens over het feit dat topclubs heel vaak de arbitrage mee krijgen", aldus Overtoom.

"Maar waar ik mij heel erg aan stoor wanneer ik wedstrijden van topclubs zie, is dat tegenstanders overtreding na overtreding mogen maken, zonder dat daar een gele kaart tegenover staat", vervolgt Overtoom.

"Als ik zie hoeveel overtredingen er op Brobbey worden gemaakt is dat echt bizar", vindt Overtoom. "Dan begrijp ik de frustraties van trainers wel, er zit wat dat betreft totaal geen lijn in. Echt bizar."