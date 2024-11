Kees Kwakman adviseert bondscoach Ronald Koeman om zaterdag tegen Hongarije met Donyell Malen te beginnen in de Nations League. Collega-analist Marciano Vink vindt dat juist geen goed idee en is van mening dat Koeman altijd voor een echte spits moet kiezen bij Oranje.

''Koeman gaat het waarschijnlijk niet doen, want hij heeft drie spitsen tot zijn beschikking. Maar ik zou Malen wel in de spits willen zien'', geeft Kwakman woensdag in Voetbalpraat aan een voorkeur te hebben voor de vleugelspits van Borussia Dortmund.

Kwakman weet dat Malen bij zijn Duitse werkgever louter als vleugelaanvaller wordt gebruikt door trainer Nuri Sahin. ''Maar eigenlijk is het van nature een spits.''

Vink zou nooit voor Malen kiezen als hij bondscoach van het Nederlands elftal zou zijn. ''Dat zou wel heel gek zijn. Wat voor signaal geef je dan aan je drie spitsen?'', vraagt de analist zich hardop af.

Kwakman vindt dat Koeman het best kan proberen met Malen als aanvalsleider in de thuiswedstrijd tegen Hongarije van zaterdag. ''Zirkzee, Weghorst en Brobbey spelen niet alles.''

Koeman koos in oktober in de uitwedstrijd tegen Hongarije voor Zirkzee als diepste spits. Brobbey werd als invaller gebruikt in de Puskás Arena, waar het Nederlands elftal met tien spelers, na rood voor Virgil van Dijk, een 1-1 gelijkspel uit het vuur sleepte.

Drie dagen later startte Brobbey juist op bezoek in Duitsland. Zirkzee kwam na rust binnen de lijnen, maar dat was niet voldoende voor Oranje om de 1-0 nederlaag te voorkomen.