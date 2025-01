Marciano Vink is (nog) niet onder de indruk van Rick Karsdorp bij PSV. De analist van ESPN vindt dat de rechtsback weinig bijdraagt aan de koploper uit Eindhoven, zeker in vergelijking met diens voorganger Jordan Teze.

''Karsdorp vind ik nog geen groot succes. Mede door zijn fitheid'', zo oordeelt Vink hard dinsdag in Voetbalpraat. ''En op de momenten dat hij gespeeld heeft, liet hij ook niet zien dat hij PSV enigszins versterkt.''

''Een aantal leuke dingen gedaan, leuke passjes. Maar voor de rest vind ik hem niveau-Jordan Teze, net voordat die in zijn laatste seizoen bij PSV goed ging spelen. En ook zijn aandeel had in het kampioenschap van PSV'', doelt Vink op de landstitel van afgelopen seizoen in de Eredivisie.

''In het laatste jaar heeft Teze echt goed gespeeld en ook zijn transfer verdiend'', verwijst de voormalig PSV'er vervolgens naar de overgang van de rechtsback naar AS Monaco.

''Maar dat had er ook mee te maken dat Teze in combinatie met Bakayoko veel meer voorwaarts kon spelen en assists gaf. Ook die afdraaiende ballen en voorzetten richting Luuk de Jong. Daar vond ik hem beter in dan Karsdorp'', trekt Vink een vergelijking tussen de beide vleugelverdedigers.

''Maar Karsdorp vind ik een beetje apatisch. Het gebeurt hem allemaal maar te snel. En ik vind hem niet goed genoeg'', deelt de analist een onvoldoende uit aan de rechtsback van PSV.

De soms blessuregevoelige Karsdorp tekende medio 2024 een éénjarig contract bij PSV, met de optie op een extra seizoen in Eindhoven. Een halfjaar na zijn entree in het Philips Stadion staat de 29-jarige verdediger op dertien optredens voor PSV in alle competities.