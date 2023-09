Vink: ‘Bij Ajax loopt een blinde kip rond! Dramatisch. Hij heeft geen idee...’

Donderdag, 21 september 2023 om 22:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:23

Benjamin Tahirovic heeft ook donderdag tegen Olympique Marseille totaal niet kunnen overtuigen aan de zijde van Ajax. De Bosnische middenvelder wordt in de rust (2-2 stand) keihard aangepakt door ESPN-analist Marciano Vink. "Tahirovic is dramatisch. Die begrijpt echt totaal niet waar-ie moet lopen. Die loopt als een blinde kip daar voor de verdediging", aldus Vink.

"Al het gevaar van Olympique Marseille ontstaat voor de defensie van Ajax (in de ruimte van Tahirovic, red.)", vervolgt Vink, die zag dat Ajax nog wel goed begon. De Amsterdammers kwamen binnen twintig minuten met 2-0 voor. "Op het moment dat je er fel op zit, zoals in het begin van de wedstrijd, dan zijn de ruimtes klein en dan ziet Tahirovic er nog wel oké uit. Maar dan kom je met 2-0 voor, en dan lijken ze te denken: nu kunnen we lekker gaan voetballen. En dan zie je dat aanvallers minder snel teruglopen. Er ontstaan steeds meer ruimtes..."

Kees Kwakman zag iets vergelijkbaars. "Ik denk dat Tahirovic eruit gaat! Het is niet te geloven." Kwakman kreeg gelijk: in de rust werd Tahirovic vervangen door Silvano Vos. "Die rechtsback (Anton Gaaei, red.) ook...", verzucht Kwakman. "Er wordt zoveel balverlies geleden. Daar valt ook niet tegen op te spelen. Dan wordt het een heen-en-weer-wedstrijd. Er zit geen enkel idee achter, ook niet in de opbouw. Het is zelfs een wonder dat het 2-2 staat bij rust."

Bij de collega's van Veronica is ook Kieft kritisch op Tahirovic. "Ik vond hem met name veel foute passes geven, die jongen", aldus Kieft. "Daardoor ontstond er toch steeds weer een mogelijkheid om op de counter te spelen." Dick Advocaat zag ondertussen dat Vos zich klaarmaakte voor een invalbeurt in de rust. Hij zal wel een reden hebben om hem erin te zetten", aldus Advocaat. "Ze hebben tenslotte zeven middenvelders gekocht..."