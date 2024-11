Vinícius Júnior meldt zich op social media met werkelijke reden achter zijn nieuwe blessure

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Vinícius Júnior, die reageert op zijn blessure.

Maandagochtend meldde Real Madrid dat trainer Carlo Ancelotti de komende drie weken niet over Vinícius Júnior kan beschikken. De Braziliaan heeft een hamstringblessure overgehouden aan het LaLiga-duel met Leganés (0-3 winst) en mist daardoor onder meer de Champions League-kraker tegen Liverpool.

Direct na de mededeling van zijn club reageert Vinícius Júnior via X op zijn blessure. “De knotsgekke speelkalender... Op naar herstel”, aldus de aanvaller. De vleugelspits klaagde al vaker over de hoge werkdruk.