Vincent Janssen komt met veelzeggende reactie op kritiek van Ronald Koeman

Vrijdag, 19 mei 2023 om 13:20 • Wessel Antes • Laatste update: 13:24

Vincent Janssen heeft er geen spijt van dat hij heeft bedankt voor het Nederlands elftal, zo zegt de 28-jarige spits in gesprek met De Gazet van Antwerpen. Bondscoach Ronald Koeman gaf tijdens een persconferentie in maart aan niet te begrijpen dat de spits van Royal Antwerp nu al heeft afgezwaaid als international, maar dat maakt Janssen niet uit. “Iedereen mag zijn mening hebben, de bondscoach dus ook. Alleen hoef ik mij daar niets van aan te trekken.”

Janssen, die bezig is aan een geweldig debuutseizoen bij Antwerp, lijkt zich totaal niet meer druk te maken om de mening van anderen. Ook niet om die van Koeman. “Iedereen mag zijn mening hebben, de bondscoach dus ook. Alleen hoef ik mij daar niets van aan te trekken. Er is iets van mij afgevallen. Ik ben opgelucht met mijn keuze.” Janssen was in 22 interlands voor Oranje goed voor zeven doelpunten en hetzelfde aantal assists. Begin maart zette de linkspoot onverwachts een punt achter zijn interlandcarrière.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Voor veel mensen kwam de beslissing als donderslag bij heldere hemel, maar voor Janssen was het een weloverwogen besluit. “Ik snap dat mensen schrokken omwille van mijn leeftijd, maar uiteindelijk weet niemand wat er in mijn lichaam omgaat. Ik had meerdere redenen om tot dit besluit te komen. De overvolle kalender is er een van. Neem nu (Jurgen, red.) Ekkelenkamp en (Arthur, red.) Vermeeren. Die gasten spelen na dit zware seizoen misschien nog een jeugd-EK. Hartstikke leuk voor hen, maar dan krijg je slechts een handvol vakantiedagen om bij te komen.”

De aanvalsleider is van mening dat voetballers te zwaar belast worden. “Er wordt veel van een voetballer gevraagd en ik weet van mezelf dat ik die rustmomenten nodig heb om mij mentaal en fysiek weer op te laden voor het volgende seizoen”, aldus Janssen, die ondanks zijn geweldige seizoen bij Antwerp niet denkt aan een stap hogerop. Na het winnen van de Belgische beker is de club als koploper ook dicht bij het binnenslepen van de landstitel. Janssen speelde dit seizoen al 43 wedstrijden voor the Great Old, waarin hij goed was voor twintig doelpunten en zes assists.