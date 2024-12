Viktor Gyökeres beleeft door nieuwe rampavond Sporting weinig plezier aan fenomenale mijlpaal

Viktor Gyökeres heeft woensdag een prachtige mijlpaal bereikt. De Zweedse topschutter van Sporting Portugal benutte in het duel met Moreirense een strafschop en tekende daarmee voor treffer nummer 60 in het kalenderjaar 2024. Gyökeres zal echter weinig plezier hebben beleefd aan zijn prestatie, daar Sporting met 2-1 verloor en voor het eerst in vijf jaar tijd drie opeenvolgende nederlagen moet slikken.

Bijzonderheden:

Nog voor de tiende minuut voorbij was vergreep Marcelo zich door een tegenstander van Sporting vast te houden. De bal ging op de stip en werd binnengeschoten door Gyökeres: 0-1.

Moreirense wist al snel de gelijkmaker te produceren. Een vrije trap van Alan belandde op het hoofd van Dinis Pinto, die met een fraaie kopbal in de korte hoek voor de 1-1 tekende.

In de 36ste minuut werd het zelfs 2-1 voor Moreirense, dat voor woensdagavond voor het laatst in het seizoen 2003/04 won van Sporting. Guilherme Schettine kreeg de bal zomaar in zijn loop gespeeld door Sporting-verdediger Geny Catamo en knalde zonder aan te nemen raak in de korte hoek: 2-1.

Sporting had nog zat tijd om de schade te herstellen, maar slaagde daar niet in. Zodoende lijdt Sporting zijn derde nederlaag op rij na het vertrek van succestrainer Rúben Amorim naar Manchester United. FC Porto en Benfica kunnen Sporting, dat nu nog bovenaan staat, in hun komende duels achterhalen.