Vier spelers van PSV kunnen zich een gele kaart niet permitteren tegen Arsenal

Dinsdagavond speelt PSV de eerste wedstrijd van de achtste finale in de Champions League. In eigen huis nemen de Eindhovenaren het op tegen Arsenal. Vier PSV-spelers staan op scherp: als ze een gele kaart krijgen, missen ze de return in Londen op 12 maart.

De vier spelers: Luuk de Jong, Joey Veerman, Mauro Júnior en Rick Karsdorp, staan al sinds de thuiswedstrijd tegen Juventus op scherp. Ze hebben elk twee gele kaarten verzameld en mogen geen derde krijgen.

In de vorige wedstrijd ontving PSV slechts één gele kaart. Jerdy Schouten haalde Teun Koopmeiners neer en kreeg zijn eerste gele prent in dit toernooi. Hij loopt daardoor geen risico op een schorsing.

Bij Arsenal zijn er ook twee spelers die moeten oppassen: Raheem Sterling en Gabriel Martinelli. De laatstgenoemde is echter geblesseerd en doet niet mee tegen PSV. Sterling wordt wel in de basis verwacht.

Bij PSV verandert er niets aan de blessurelijst. Esmir Bajraktarevic, Sergiño Dest, Malik Tillman en Ricardo Pepi zijn nog steeds niet inzetbaar. Arsenal mist Kai Havertz, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Bukayo Saka en Takehiro Tomiyasu.

PSV kende geen ideale voorbereiding. De ploeg van Peter Bosz verloor afgelopen weekend met 3-2 bij Go Ahead Eagles. Eerder die week werden ze ook al uitgeschakeld in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, opnieuw tegen Go Ahead (1-2).

Ook Arsenal wist niet te winnen. Op woensdag 26 februari speelden de Londenaren met 0-0 gelijk, uit tegen Nottingham Forest. Ze blijven hierdoor tweede in de Premier League, met een achterstand van dertien punten op koploper Liverpool. Wel heeft Arsenal nog een wedstrijd tegoed.