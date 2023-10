Victor Osimhen meldt zich op Instagram na bizarre TikTok-video van Napoli

Zondag, 1 oktober 2023 om 18:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 18:30

Victor Osimhen heeft gereageerd op het vermeende conflict tussen hem en zijn club Napoli. De entourage van de Nigeriaan overweegt juridische stappen vanwege een spottende TikTok-video met hem in de hoofdrol. Osimhen wendt zich in een Instagram-statement vooral tot het volk van de Napels. Hij benadrukt dat er geen rancune van zijn kant bestaat.

Nadat Osimhen een penalty miste in het duel met Bologna (0-0), postte het officiële TikTok-account van Napoli een opmerkelijke video van de spits. Daarin werd hij zichtbaar bespot. Zaakwaarnemer Roberto Calenda liet al weten juridische stappen te overwegen, en nu reageert ook Osimhen zelf op de situatie.

????| OFFICIAL: Victor Osimhen releases his own personal statement regarding the situation between him and Napoli. pic.twitter.com/BFjyjYt9Xg — CentreGoals. (@centregoals) October 1, 2023

"De beslissing om in 2020 naar de stad Napels te gaan, was een geweldige beslissing", opent Osimhen zijn statement. "De mensen van Napels hebben me zo veel liefde en goedheid laten zien, dat ik niemand tussen ons laat komen. De passie voor de mensen van Napels voedt mijn verlangen om altijd met mijn hart en ziel te spelen, en de liefde die ik heb voor de badge is onwrikbaar, omdat ik die met trots draag."

"De beschuldigingen jegens de mensen van Napels zijn niet waar", vervolgt Osimhen. "Ik heb een hoop vrienden die Napolitaans zijn en deel zijn geworden van mijn familie en alledaagse leven. Ik waardeer de Nigerianen en de anderen die hun stem hebben geleend om support te tonen en mij hebben benaderd. Laten we doorgaan met het verspreiden van eenheid, respect en begrip. FORZA NAPOLI SEMPRE (Vooruit Napoli, voor altijd, red.)."

Ondanks de TikTok-rel verscheen Osimhen de wedstrijd die volgde (tegen Udinese, 4-1 winst, 1 goal Osimhen) 'gewoon' aan de aftrap bij Napoli. De 24-jarige goalgetter begon tegen Lecce (0-4 winst) wel op de bank, maar dat was vermoedelijk vanwege rust. Hij kwam na 45 minuten in het veld en scoorde zes minuten daarna al. Social media-directeur Alessio Fortino stapte onlangs al op vanwege de rel. Hij lag in augustus ook al onder vuur vanwege een andere spottende video met Osimhen in de hoofdrol.