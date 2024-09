Victor Moses keert drie jaar na vertrek bij Chelsea terug in Engeland

Victor Moses (33) heeft zich tot het einde van dit seizoen verbonden aan Luton Town, zo maakt de Engelse club dinsdag bekend via de officiële kanalen. De Nigeriaanse buitenspeler speelde de afgelopen drie seizoenen voor Spartak Moskou in Rusland. In Engeland vierde Moses grote successen met Chelsea.

Met Chelsea won Moses de Premier League, Europa League (2x) en EFL Cup. Tussen 2012 en 2021 speelde de 38-voudig international van Nigeria 138 officiële wedstrijden namens Chelsea. Daarin was Moses goed voor 18 doelpunten en 12 assists. In 2021 werd hij voor 5 miljoen euro verkocht aan Spartak.

Namens Spartak was Moses de afgelopen drie jaar goed voor 10 doelpunten en 10 assists in 84 officiële wedstrijden. In 2022 veroverde hij samen met Amsterdammer Quincy Promes de Russische beker voor Spartak.

Deze zomer kwam het contract van Moses in Rusland ten einde. De afgelopen maanden zat de Nigeriaan zonder club, maar nu gaat hij dus aan de slag bij Luton Town. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1 miljoen euro.

Bij Luton Town gaat Moses concurreren met Nederlander Tahith Chong (24). De in Willemstad geboren vleugelspeler is een van de sterspelers bij de huidige nummer 23 van het Championship. Vijftienvoudig international Tim Krul is momenteel reservedoelman bij Luton Town.

Moses heeft inmiddels behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De rechtspoot genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Crystal Palace, om uiteindelijk echt door te breken bij Wigan Athletic.

Gedurende zijn negen contractjaren bij Chelsea werd Moses regelmatig uitgeleend. Zo speelde hij op huurbasis voor Liverpool, Stoke City, West Ham United, Fenerbahçe en Inter Milan.