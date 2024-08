VI onthult transferconstructie van bij Feyenoord vertrekkende Marcos Lopez

Marcos Lopez gaat Feyenoord verruilen voor FC Kopenhagen. De Deense topclub huurt de linkervleugelverdediger een jaar, en heeft een koopoptie in het contract opgenomen.

Hoe hoog die koopoptie is, is vooralsnog niet bekend. De 24-jarige Peruviaan kwam in de zomer van 2022 over van San Jose Earthquakes, toen voor een bedrag van 1,2 miljoen euro.

Na twee jaar in Rotterdam-Zuid komt er nu een einde aan het huwelijk tussen Feyenoord en Lopez. De linkspoot verkast naar Denemarken, in ieder geval tijdelijk.

Lopez kon aan de start van het nieuwe seizoen nog rekenen op speelminuten, maar dat perspectief lijkt inmiddels wel verdwenen. Met de gehuurde Hugo Bueno en Gijs Smal heeft Feyenoord al twee linksachters in de selectie lopen die hoger in de pikorde staan.

Zo was Lopez derde keuze van trainer Brian Priske, die later in het seizoen bovendien weer kan beschikken over Quilindschy Hartman. De Oranje-international ligt nog wel even geblesseerd uit de roulatie.

Marcus Pedersen

Lopez is de tweede vleugelverdediger die op hele korte termijn bij Feyenoord gaat vertrekken. Ook Marcus Pedersen sluit de deuren van De Kuip achter zich dicht. Hij keert terug naar Italië, ditmaal bij Torino.

Torino huurt de Deense rechtervleugelverdediger voor een jaar, en heeft daarbij een verplichte koopoptie van 4,5 miljoen euro bedongen. Dat nieuws bracht transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdagavond.