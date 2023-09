VI geeft inzicht op Deadline Day-transfer Sosa: ‘Steijn wilde andere back’

Donderdag, 21 september 2023 om 15:40 • Wessel Antes • Laatste update: 16:13

De bewering van Arthur Beck, zaakwaarnemer en mede-eigenaar van AKA Global, dat Maurice Steijn de Deadline Day-transfer van Borna Sosa naar Ajax in gang heeft gezet, is onjuist. Dat melden journalisten Freek Jansen en Tim van Duijn van Voetbal International in een uitgebreide analyse over de transfer. De technische staf hoopte op Deadline Day nog altijd op de komst van Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), maar directeur voetbalzaken Sven Mislintat besloot zijn eigen gang te gaan. Steijn vond Sosa volgens de journalisten overigens wel een goed alternatief voor Tagliafico.

De bewering van Beck dat Steijn de transfer van Sosa eigenhandig op poten heeft gezet, is onjuist volgens VI. “Navraag leert dat de waarheid anders in elkaar steekt. De technische staf, met Steijn voorop, maakte zich in de zomer hard voor de komst van Nicolás Tagliafico. Mislintat was een andere mening toebedeeld en kwam al meerdere keren met Borna Sosa op de proppen, die hij kende van zijn tijd bij VfB Stuttgart.” Op Deadline Day moesten daardoor knopen worden doorgehakt.

“Op de laatste dag van de transferperiode gaf Steijn nogmaals aan dat zijn voorkeur nog altijd uitging naar het terughalen van Tagliafico. De technisch directeur weigerde echter daarin mee te gaan”, zo schrijft VI. “De trainer zou de komst van de Kroatische international Sosa, met wiens naam de technisch directeur twee weken eerder was gekomen, vervolgens als alternatief toejuichen, omdat hij hem een goede speler vindt.” Mislintat en Beck hebben de transfer vervolgens afgerond. Ajax betaalde in totaal zo’n 8 miljoen euro aan Stuttgart voor de diensten van Sosa.

Volgens ICM Stellar Sports, het oude management van Sosa, zit er een vreemd luchtje aan de transfer. VI: “Zij weerleggen de uitspraken van Beck en geven een interessant inkijkje in de gang van zaken. Zo heeft Mislintat al half augustus de interesse in Sosa bij de Kroaat kenbaar gemaakt, maar daarbij wel gevraagd om dit voor zichzelf te houden, omdat ze hem pas in de laatste twee dagen van de transferperiode wilden halen. Een eerdere overgang was geen optie en de deal moest lopen via Beck. VfB Stuttgart was daar heel verbaasd over, waarbij ook hardnekkige geluiden klonken dat Beck wel degelijk een mandaat van Ajax had en dus ook namens de Amsterdamse club onderhandelde.”

Volgens VI worden verschillende delen in het onderzoek naar Mislintat daardoor uiterst belangrijk. Als die geluiden kloppen is de belangrijke vervolgvraag of financieel directeur Susan Lenderink en de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte waren. In dat geval was de zaakwaarnemer van Global zowel tussenpersoon vanuit Ajax als tegelijkertijd belangenbehartiger voor de speler om het contract rond te maken, wat weer nodige vragen oproept.” Volgens het weekblad zijn er in Duitsland al langer twijfels over het handelen van Mislintat. “Volgens betrokkenen in Duitsland viel het op dat Mislintat twee makelaars in veel gevallen aanlijnde bij transfers: Marco Liechtsteiner en de inmiddels veelbesproken Arthur Beck.”