Verwijten richting Feyenoord en Arne Slot: ‘Vermoeden dat ze dit hebben gelekt’

In de De Ballen Verstand-podcast van Tubantia wordt Arne Slot verweten dat hij de interesse van Feyenoord in Gijs Smal bewust naar de media heeft gelekt. De trainer zelf benadrukte zondag dat daar geen sprake van is, maar in Twente-kringen is er serieuze twijfel over de manier van doen van Slot.

"Wij vermoeden dat het Feyenoord-kamp dit heeft gelekt. Om een beetje reuring te veroorzaken. Het is een aanname, we weten het niet zeker", benadrukt Fardau Wagenaar in de podcast van maandag. Collega Leon ten Voorde haakt daar direct op in.

"Er is geen bewijs, maar het is wel heel toevallig dat het een dag voor de wedstrijd (Twente - Sparta Rotterdam, red.) uitlekt via het Rotterdamse. Terwijl ze bij Twente nergens van afweten. En Smal zit hier ook niet op te wachten, dat het nu al uitlekt", aldus de Twente-watcher.

"Waarom zou Feyenoord dat doen? Je wil Smal toch ook geen oor aannaaien dan?", vraagt Wagenaar zich vervolgens af. "Tja, welkom bij een grote club", verzucht Ten Voorde op zijn beurt. "Maar we weten het niet. We hebben een donkerbruin vermoeden, dat het bewust is."

"Je bent nu wel een beetje sensatie aan het zoeken", zegt Wagenaar met een kwinkslag. "Nee, we zijn niet om sensatie te zoeken, maar om dingen uit te zoeken", reageert Ten Voorde op serieuze toon.

"En toen moest ik gisteravond (zondagavond, red.) wel heel erg lachen om Arne Slot, die met een uitgestreken gezicht, als een soort misdienaar, zegt: 'Nee, wij hebben niks gezegd en ik ga daar niks over zeggen. Want wij hebben er geen belang bij om reuring te veroorzaken bij een concurrent.' Daar heb je geen belang bij.... Nee, nee", wordt de Feyenoord-coach niet geloofd.

Vorige week kwam naar buiten dat Smal deze zomer transfervrij overstapt naar Feyenoord. De linksback was er snel bij om dat gerucht te ontzenuwen, maar volgens Ten Voorde is het een kwestie van tijd voordat Smal in Rotterdam tekent.