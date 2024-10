Verweij ziet enorm ‘trieste’ ontwikkeling bij Ajax: ‘Dit is gewoon vriendjespolitiek’

Mike Verweij maakt zich zorgen om de voortdurende bestuurlijke chaos bij Ajax, zo laat hij weten in de Kick-off-podcast van De Telegraaf. Volgens de Ajax-volger heerst er op bestuurlijk vlak veel irritatie over de nieuwe naam die is geopperd als commissaris in de Johan Cruijff ArenA. Verweij beweert zelfs dat er sprake is van vriendjespolitiek.

“Er wordt weer een heel triest nieuw hoofdstuk aan vriendjespolitiek toegevoegd bij Ajax”, zo begint Verweij in de Kick-off-podcast. “En dat is heel jammer, want onder Alex Kroes, Marijn Beuker en Menno Geelen lijkt het wel weer wat rustiger te worden, ook omdat Francesco Farioli met een hele gemankeerde selectie toch wel redelijke resultaten boekt.”

“Het voetbal is duidelijk beter dan vorig jaar, maar op bestuurlijk vlak blijft het een enorme chaos”, gaat de Ajax-watcher verder. De Amsterdammers zijn al enige tijd bezig met het opnieuw vormen van een stabiele Raad van Commissarissen, na het vertrek van Pier Eringa, Jan van Halst, Maurits Hendriks, Sven Mislintat en Susan Lenderink.

“Er is deze week weer een hele bijzondere naam opgedoken en daar is heel veel irritatie over”, aldus Verweij. “Er zijn twee commissarissen, Cees van Oevelen en Georgette Schlick, die al hebben aangekondigd dat zij gaan vertrekken. Maar het is heel gek dat zij over hun eigen graf willen gaan regeren en willen bepalen wie hun opvolgers worden.”

“Die zoeken dus gewoon vriendjes uit die namens hen ook een vinger in de pap kunnen houden. Ze zijn nu uitgekomen bij Jeroen Hoencamp, tot 1 mei van dit jaar de CEO van VodafoneZiggo. Het rare is alleen: deze man was tegen de contractverlenging van Ziggo als hoofdsponsor van Ajax”, onthult Verweij.

“Maar die wil dus nu toch heel graag commissaris bij Ajax worden. Vooral de manier waarop dit gebeurt, is krankzinnig”, vindt hij. “Ze moeten gewoon met de nieuwe bestuursraad, de nieuwe leden en misschien ook wel samen met de directie geschikte commissarissen vinden. Ze moeten stoppen met alleen maar vriendjes neerzetten”, zo luidt de harde mening van Verweij.

“Het is tegenwoordig VodafoneZiggo, maar deze man komt eigenlijk uit de Vodafone-hoek”, gaat Verweij verder in op de situatie van Hoencamp. “Hij had eigenlijk helemaal niks met Ziggo en Ajax, totdat hij commissaris kon worden.”