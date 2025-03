Verweij: 'Dat kan weleens bepalend zijn in titelrace tussen Ajax en PSV'

De ontmoeting tussen Ajax en AZ van zondag stond bol van de incidenten. Er waren rode kaarten voor Anton Gaaei en Alexandre Penetra en ook de assistent van trainer Francesco Farioli werd weggestuurd door arbiter Dennis Higler. Mike Verweij vindt dat de trainersstaf van Ajax stress ondervindt van de strijd om het kampioenschap.

Felipe Sánchez Mateos was verbolgen dat Peer Koopmeiners geen geel kreeg voor het vasthouden van Mika Godts. Hij richtte zijn woede tot vierde official Ingmar Oostrom, waarna een gele kaart volgde.

De rechterhand van Farioli bleef klagen en moest uiteindelijk met rood vertrekken. Sánchez Mateos moest op de tribune plaatsnemen en het duurde even voordat zijn boosheid was gezakt.

''Dat kan weleens bepalend gaan worden in de titelrace'', waarschuwt Verweij Ajax in Kick-Off van De Telegraaf voor valkuilen in de spannende laatste periode van dit seizoen. ''Deze staf van Farioli heeft nog nooit bij een grote club gezeten.''

''Met OGC Nice is hij vijfde geworden, geloof ik. En hij zat in Turkije. Maar de titelrace heeft hij nog nooit beleefd. En Peter Bosz natuurlijk wél. Dus als het verschil drie punten wordt...'', loopt de Ajax-watcher alvast vooruit op een eventuele zege van PSV op Ajax op 30 maart.

''Als ik het gedrag van die assistent zie, krijg ik bijna de indruk dat de kampioensstress bij Ajax onderhand wel een beetje begint toe te slaan'', concludeert Verweij na het turbulente verloop van Ajax - AZ op zondag.

''En dan drie dagen daarvoor naar jou toe, Farioli'', verwijst Valentijn Driessen naar de woordenwisseling op de persconferentie na de 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. Verweij vroeg al spottend op assistent-coach Dave Vos niet beter de persconferentie had kunnen doen, aangezien Ajax met een b-elftal aantrad. Farioli was furieus over die opmerking en weigerde verder vragen van Verweij te beantwoorden.