Verweij onthult opvallende reden van overstap Blind en linkt Ten Hag aan Ajax

Mike Verweij heeft onthuld waarom Danny Blind en zijn zoon Daley besloten te vertrekken bij zaakwaarnemer Rob Jansen. De Ajax-watcher van De Telegraaf laat weten dat de twee niet blij waren met enkele uitspraken van Jansen in het boek DEAL. Daarnaast sluiten Verweij en collega Valentijn Driessen niet uit dat Erik ten Hag binnen afzienbare tijd terugkeert bij Ajax.

Jansen was jarenlang de vaste zaakwaarnemer van Daley Blind en bracht de linkspoot in 2014, na een uitstekend WK, naar Manchester United. Daar werd Blind gewaardeerd, maar een bepalende speler zou hij nooit echt worden op Old Trafford. Vier jaar na zijn vertrek keerde Blind terug bij Ajax, waar hij wél een bepalende speler werd. Jansen was toen nog 'gewoon' de zaakwaarnemer van Blind.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Michel van Egmond heeft ooit een boek geschreven over Rob Jansen", begint Verweij. "Dat boek was wel de aanleiding voor Danny en Daley Blind om weg te gaan bij Rob Jansen en naar SEG te gaan." Verweij verklaart dat Danny en Daley Blind vinden dat het in het boek te veel over Daley's tijd in Manchester ging. "De familie Blind was absoluut niet blij met de uitspraken van Jansen in dat boek", weet Verweij.

Korte lijntjes met Ten Hag

Driessen denkt dat Erik ten Hag na dit seizoen (noodgedwongen) vertrekt bij Manchester United, dat Champions League-voetbal komend seizoen lijkt te moeten vergeten. Driessen voorspelt dat Engeland-manager Gareth Southgate de nieuwe manager wordt van Man United. "Ik denk dat het met of zonder FA Cup over is voor Ten Hag." Man United neemt het in de halve finale van dat toernooi op tegen Coventry City.

"Als hij de deur gewezen wordt, gaat de deur naar Ajax misschien wel open", haakt Verweij in. "Als Marijn Beuker en Kelvin de Lang de lijn van Alex Kroes blijven volgen... Kroes is natuurlijk de oprichter van SEG. Daar heeft hij alle banden mee verbroken om bij Ajax aan de slag te gaan, maar hij kent Ten Hag natuurlijk wel uit zijn SEG-tijd. En ik denk dat hij vol voor Erik ten Hag was gegaan en ook een goede kans zou hebben gehad om hem binnen te halen. Dus ik hoop voor Marijn Beuker en Kelvin de Lang dat het ze ook lukt."

SEG-oprichter Kroes is geschorst door Ajax nadat bekend werd dat hij aandelen van Ajax kocht met voorkennis. "En ook Danny Blind heeft warme banden met SEG", haalt Verweij later aan. "Daley wordt begeleid door SEG, dus die kent Erik ten Hag ook. Dus ik denk dat als Danny zich daarmee gaat bemoeien, het lijntje naar Erik ten Hag ook heel kort is." Danny Blind is momenteel de technische man in de Raad van Commissarissen van Ajax.

Verweij denkt dat Ajax er verstandig aan zou doen om weer met Ten Hag in zee te gaan. "Er valt natuurlijk een wereld voor hem te winnen. Hij heeft daar fantastisch gepresteerd. Slechter dan dit seizoen kan het natuurlijk nooit. Iedereen heeft nu ook geduld, dat was in zijn beginperiode wel anders. Valentijn en ik hadden natuurlijk geduld...", zegt Verweij met een knipoog. De Telegraaf was in de beginperiode van Ten Hag bij Ajax behoorlijk kritisch op de oefenmeester.

"Toen kwam hij daar als groentje binnen. Nu heeft hij veel meer krediet. Iedereen heeft er begrip voor als hij komend jaar geen kampioen wordt. Maar misschien het jaar daarna... Dus laat Ten Hag lekker gaan bouwen in Amsterdam." Ten Hag kende een succesvol eerste seizoen met een top vier-finish en de winst van de Carabao Cup. Dit seizoen gaat het behoorlijk minder. The Red Devils zijn ver verwijderd van een Champions League-ticket en werden dit seizoen al in de groepsfase van dat toernooi uitgeschakeld. Wel maakt United nog kans op de FA Cup.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties