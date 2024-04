Verweij kraakt ‘trieste’ keuze Ajax: ‘Hij leek bijna in huilen uit te barsten'

Mike Verweij vond het geen slimme zet van Ajax om Jorrel Hato naar voren te schuiven op de persconferentie na afloop van de met 6-0 verloren Klassieker tegen Feyenoord. De nog maar achttienjarige verdediger had het moeilijk tijdens de wedstrijd, en daarom had Ajax hem na afloop in bescherming moeten nemen, vindt de journalist van De Telegraaf.

Ajax leed zondag een ontluisterende nederlaag. Hato startte het duel als linker centrale verdediger, maar had het erg lastig tegen onder meer Yankuba Minteh.

“Het klopt dat Hato er heel slecht uitzag”, begint Verweij in de Kick-off-podcast. “Maar Hato heeft er dit seizoen ondanks alle ellende eigenlijk heel goed uitgezien. Het is een jongen van net achttien, die uiteindelijk een keer bezwijkt onder deze druk en alle ellende waar Ajax de afgelopen maanden mee te maken heeft gekregen.”

Na afloop schoof zoals gebruikelijk trainer John van ’t Schip aan op de persconferentie. Deze keer zat er ook een speler naast hem die vragen kreeg van de pers, en dat was Hato.

“Ik vond het wel heel tekenend dat Ajax voor de persconferentie Hato naar voren schoof om daar de pers te woord te staan”, aldus Verweij. “Ik denk dat als er nog een paar vragen waren gesteld, hij in huilen was uitgebarsten.”

“Het zag er echt heel triest uit, en dat doe je ook niet als persafdeling van Ajax. Dan stuur je of een Bergwijn, of een Taylor desnoods. Of misschien Rulli, al zal hij in het Spaans willen praten denk ik. Maar om Hato naar voren te schuiven, was echt heel vervelend voor die jongen.”

Valentijn Driessen, ook te horen in de podcast, denkt te weten waar de beslissing van Ajax vandaan komt. “Bij de televisie was het wel Bergwijn (die geïnterviewd werd, red.). Hato was natuurlijk eigenlijk de volgende beschikbare aanvoerder, want Berghuis en Henderson waren er niet. Dan kom je uiteindelijk bij je volgende aanvoerder uit, maar die hadden ze misschien in bescherming moeten nemen.”

