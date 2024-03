Verweij doorziet Koeman: ‘Denk dat er voor hem plek in EK-selectie is ingeruimd’

Mike Verweij en Valentijn Driessen denken dat Ronald Koeman in zijn hoofd al een plekje in de EK-selectie heeft ingeruimd voor Georginio Wijnaldum. Dat zeggen de journalisten van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Driessen is wel kritisch op het interview dat de 33-jarige middenvelder van Al-Ettifaq deze week gaf aan Vandaag Inside. “Hij maakte echt een hele slechte indruk.”

“Ik zat de persconferentie van Koeman te kijken”, begint Verweij. “Hij vertelde dat uit alle data bleek dat Wijnaldum heel fit was, dat hij op de trainingen een hele goede indruk maakte en dat hij nu een kans krijgt in een wedstrijd, maar daar ook niet op afgerekend moet worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Koeman verdedigde Wijnaldum ook heel erg voor dat interview. Ik denk dat Koeman in zijn hoofd al een plekje heeft ingeruimd voor Wijnaldum in de EK-selectie. Ik denk dat hij meegaat.” Verweij kan op steun rekenen van zijn collega Driessen. “Dat denk ik ook.”

“Koeman nam het echt op voor Wijnaldum. Spelers merken en voelen dat en vinden dat natuurlijk geweldig. Ook zijn collega’s vinden dat geweldig, dan weet je dat de bondscoach achter je blijft staan als er een keer een fout gemaakt wordt”, aldus de chef voetbal van De Telegraaf. Driessen is wel kritisch op het interview dat Wijnaldum gaf aan Vandaag Inside, waarin hij onder meer wees naar de toeslagenaffaire in Nederland als reactie op de misstanden in Saudi-Arabië.

’Hij maakte een hele slechte indruk en dat is doodzonde’

“Dat was natuurlijk oliedom van hem. Daar had hij veel beter in begeleid moeten worden. Het kwam bij hemzelf vandaan, want hij heeft gezegd dat hij erover na had gedacht wat hij zou gaan zeggen”, aldus Driessen.

“Wijnaldum toont zich altijd maatschappelijk betrokken, maar uit dit antwoord bleek dat hij maatschappelijk helemaal niet zo betrokken is, of in ieder geval niet weet wat er overal speelt. Als je de toeslagenaffaire dan vergelijkt met openbare terechtstellingen...”, verzucht de journalist.

“Mensen van de LHBTIQ+-gemeenschap zijn hun leven niet zeker daar en worden opgepakt, vluchtelingen worden bij de grenzen afgeknald... Als je dan zegt: ‘Nee, nee, dat weet ik allemaal niet.’ Vervolgens wordt hij gewezen op het feit dat het in rapporten staat en zegt hij: ‘Ja, ja, maar dat is de media.’ Nee, hij maakte echt een hele slechte indruk en dat is doodzonde, want het is een hartstikke goede jongen. Je mag alleen wel iets meer maatschappelijke betrokkenheid van iemand verlangen die naar zo’n land gaat”, sluit Driessen af.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties