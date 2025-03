Vertrekt Dávid Hancko deze zomer wel bij Feyenoord? Fabrizio Romano geeft een update

Het is nog lang niet zeker dat Dávid Hancko komende zomer naar Juventus vertrekt, zo schrijft transferjournalist Fabrizio Romano donderdagochtend in een update over de 27-jarige verdediger van Feyenoord.

Volgens Romano staat Hancko nog altijd hoog op het lijstje in Turijn, maar van een akkoord tussen een van de partijen is absoluut geen sprake. Bij Feyenoord ligt Hancko nog tot medio 2028 vast.

Afgelopen winter bracht Juventus een bod uit op Hancko, maar de linkspoot mocht niet vertrekken uit De Kuip. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op liefst 35 miljoen euro.

Juventus is niet de enige club die in de rij staat voor Hancko. “Verschillende clubs zijn geïnteresseerd in het strikken van Hancko”, schrijft Romano.

Hancko speelde afgelopen week zijn vijftigste interland namens Slowakije. Komend weekend keert hij na een schorsing van één duel terug bij Feyenoord, dat het in eigen huis opneemt tegen Go Ahead Eagles.

Feyenoord nam Hancko in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro over van Sparta Praag. Tot dusver staat de teller op 131 officiële wedstrijden, waarin de Slowaak goed was voor 15 doelpunten en 12 assists.

Hancko gaat hoe dan ook de boeken in als een van de beste verdedigers van Feyenoord deze eeuw. In Rotterdam-Zuid wist hij beslag te leggen op alle mogelijke Nederlandse prijzen.