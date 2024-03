Vertrekkend AZ-directeur Robert Eenhoorn voerde gesprek met Nederlandse club

Robert Eenhoorn zou een oriënterend gesprek hebben gevoerd met FC Groningen om aldaar de nieuwe algemeen directeur te worden. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden zaterdag. De kans lijkt echter klein dat hij de beoogde opvolger van Wouter Gudde is, daar de Groningers een andere 'topkandidaat' hebben geïdentificeerd: Frank van Mosselveld.

Bij Groningen hoopt men dat er begin april duidelijkheid is over wie de touwtjes bij de club binnenkort in handen heeft. Of Eenhoorn dat zal worden, is nog maar zeer de vraag. De Raad van Commissarissen van de club heeft op basis van een lijstje van 'tientallen namen' namelijk een andere topkandidaat voor die functie gevonden.

Van Mosselveld is door de raad vooruitgeschoven als belangrijkste man voor de job. Van Mosselveld is momenteel actief als algemeen directeur bij RKC Waalwijk. Samen met Mo Allach voert hij het beleid van de huidig nummer zestien van de Eredivisie.

"De Brabander bewijst bij RKC al jaren met een klein budget een redelijk stabiele Eredivisionist op de benen te kunnen houden", schrijft het dagblad. "Van Mosselveld heeft bij RKC in 2019 bovendien ervaring opgedaan met het begeleiden van het proces van een club die promoveert van de Eerste Divisie naar de Eredivisie."

De naam van Eenhoorn prijkt wel degelijk op het lijstje in Groningen en de clubleiding heeft dan ook een gesprek gevoerd met de vertrekkend AZ-directeur. "Met alle gegadigden vonden kortere of langere gesprekken plaats. Sommigen haakten uit eigen beweging af, anderen werden niet geschikt bevonden."

Gudde, de huidig directeur, vertrekt uiterlijk aan het einde van het seizoen bij De Trots van het Noorden. De 39-jarige Schiedammer kondigde in november zijn vertrek aan na een matige seizoensstart en ook de degradatie van vorig jaar.

De rust lijkt inmiddels teruggekeerd in Groningen. Dick Lukkien heeft het elftal behoorlijk op de rit gekregen en de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie-ranglijst maakt nog altijd goede kans om na een jaar weer terug te keren op het hoogste niveau.

